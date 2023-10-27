أمير نجران يوجه برفع الجاهزية وخطة طوارئ

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وجه أمين منطقة نجران، الوكالات والبلديات التابعة، برفع درجة الجاهزية ميدانيًا تحسبًا لأي طارئ عند هطول الأمطار وفق خطة الطوارئ. اضافة اعلان





يوجه الوكالات والبلديات التابعة ، برفع درجة الجاهزية ميدانياً تحسباً لأي طارئ عند هطول الأمطار وفق خطة الطوارئ.@saudimomrah pic.twitter.com/UNeA4Y9Y7a أمين منطقة #نجران يوجه الوكالات والبلديات التابعة ، برفع درجة الجاهزية ميدانياً تحسباً لأي طارئ عند هطول الأمطار وفق خطة الطوارئ. #أمانة_نجران October 27, 2023

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة



وتوقع المركز الوطني للأرصاد؛ في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق نجران.علاوة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.