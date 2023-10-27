السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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أمير نجران يوجه برفع الجاهزية وخطة طوارئ

امانة نجران
أمانة نجران
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وجه أمين منطقة نجران، الوكالات والبلديات التابعة، برفع درجة الجاهزية ميدانيًا تحسبًا لأي طارئ عند هطول الأمطار وفق خطة الطوارئ.اضافة اعلان


أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد؛ في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق نجران.
علاوة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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