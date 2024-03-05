أمير نجران يعتمد وثيقة ضوابط العفو وإصلاح ذات البين

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اعتمد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز وثيقة مشايخ نجران على ضوابط العفو وإصلاح ذات البين بتحديد مبلغ العفو والصلح.



محضر صلح لا حكم:



الهارب خارج الوثيقة:



وأكد أمير منطقة نجران أن ما يقره المشايخ يصلح شؤون مجتمعنا اليوم، وفي المستقبل، مشدداً على أن الحكم هو ما يصدر عن المحاكم فقط، أما ما يتم الاتفاق عليه عند العفو فهو محضر صلح لا حكم.وقال- حسب عكاظ-: في أمور الطيب فالشخص من نجران يمثل نفسه وقبيلته ومجتمعه والمنطقة، أما في غير ذلك كالجريمة فهو لا يمثل إلا نفسه فقط، وكل شيخ مسؤول عن جماعته فقط، ولا يتدخل في شؤون قبيلة أخرى، وأن على أي شيخ عندما يأتيه طلب من قبيلة أخرى أن يتقدم بطلب الموافقة مني.ولفت إلى أن "الهارب لا يكلمني عنه أحد.. والجيرة أو الاحتماء افتيات على سلطة الدولة، ولا سعي في العفو إلا بعد القبض على الجاني، وصدور الحكم الشرعي بحقه، واكتسابه القطعية".وقال أمير نجران: إن الجاني أصبح لا يتحمل شيئاً ممّا يقر من مال في سبيل العفو، لا هو ولا جماعته، والواجب أن يتحمل هو، والمتبقي يستوفيه المجتمع، وجمع الأموال لا يتم إلا عبر حساب رسمي تشرف عليه إمارة المنطقة. وأضاف: "صون حرمة المنازل والأسر فرض عين، ولا نقبل التجمع أمام منازل أولياء الدم، وإلزامهم بالعفو، وعلينا نبذ المظاهر غير الحميدة ومنها نزع الملابس والتعقيل وربط الأعناق".وشدد أمير منطقة نجران، على إعداد خطة تمكن من تقليص زمن الاستجابة للحوادث والحالات منذ لحظة البلاغ، يشترك في دراستها الجهات الإغاثية والصحية والإسعافية المعنية.