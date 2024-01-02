أمير نجران يسلّم مستفيدي الإسكان التنموي مفاتيح الوحدات السكنية

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نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بالاهتمام والحرص والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-. اضافة اعلان





دعم المجالات التي تهدف إلى تلمس احتياجات المواطنين



وذلك لدعم المجالات التي تهدف إلى تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات والعمل على تلبيتها، مثمناً الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في هذا الجانب، ممثلةً بوكالة القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية.جاء ذلك خلال تسليم سموه بمقر الإمارة بمحافظة شرورة اليوم، مفاتيح الدفعة الأولى من وحدات الإسكان التنموي بمشروع النزهة بالمحافظة لـ ٧٩ أسرة من مستفيدي الإسكان التنموي، البالغ عددها الإجمالي ٢٢٥ وحدة سكنية، وذلك بحضور محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، ووكيل الأمين لشؤون الإسكان بالمنطقة المهندس مانع محمد الصقور.