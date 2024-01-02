الثلاثاء، 20 جمادى الثانية 1445 ، 02 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمير نجران يسلّم مستفيدي الإسكان التنموي مفاتيح الوحدات السكنية

إمير نجران
أمير نجران
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بالاهتمام والحرص والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.اضافة اعلان

دعم المجالات التي تهدف إلى تلمس احتياجات المواطنين


وذلك لدعم المجالات التي تهدف إلى تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات والعمل على تلبيتها، مثمناً الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في هذا الجانب، ممثلةً بوكالة القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية.
جاء ذلك خلال تسليم سموه بمقر الإمارة بمحافظة شرورة اليوم، مفاتيح الدفعة الأولى من وحدات الإسكان التنموي بمشروع النزهة بالمحافظة لـ ٧٩ أسرة من مستفيدي الإسكان التنموي، البالغ عددها الإجمالي ٢٢٥ وحدة سكنية، وذلك بحضور محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، ووكيل الأمين لشؤون الإسكان بالمنطقة المهندس مانع محمد الصقور.

اقرأ أيضا

4 فئات لهم الأولوية في الحصول على لقاح كورونا المطور

في عمليتين نوعيتين.. الإطاحة بمروجي السموم في الحدود الشمالية وجازان

استخدام الذكاء الصناعي في نشر المحتوى الإرشادي بالمسجد الحرام

عاجل.. تنبيه مهم من الموارد البشرية حال ارتكاب هذه المخالفة

أبرزها 5 .. محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تضبط أكثر من 900 مخالفة بيئية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2023-12-04 at 10.21.24 PM 11:23 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

"واحة الجمال".. الأخضر يكسو جبال وسهول "ستاره" في مكة

الدفاع المدني 10:00 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. منها مكة والمدينة.. الدفاع المدني يحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

دوريات امنية - عسير - البيئة 9:48 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

في جدة وجازان .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 6:14 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

"مكافحة المخدرات" تضبط أكثر من 13 ألف قرص مخدر بالرياض

اقرأ أيضا

GC12IWeXEAA3Hjf
4:57 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الصديقة يؤدون القسم

6756756
4:48 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

لهذا السبب.. أمانة الشرقية تقرر إغلاق شارع فاطمة الزهراء ابتداءً من الجمعة

أخبار السعودية
4:47 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

أخبار السعودية.. تعديل نظام خدمة حجاج الداخل وتنبيه من التعليم بخصوص النقل الخارجي

النيابة العامة
4:34 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. النيابة العامة: لايجوز إحداث تغيير في السبائك أو المشغولات من المعادن الثمينة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ريال - دعم - ريف
8:02 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل..خطوات التسجيل الإلكتروني في "ريف" للحصول على الدعم.. وشروط التقديم

برنامج ريف - ريف
7:38 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

هل قرض العمل الحر يؤثر على استحقاق دعم ريف؟

ا
7:24 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

شاهد.. استهداف سيارة بالضاحية الجنوبية في بيروت بصاروخ من طائرة للاحتلال

هيئة الغذاء والدواء - مداهمة
7:15 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. مداهمة مستودعين للمنتجات الغذائية في جدة وأبها فكانت الصدمة

تجمع_حائل_الصحي - لقاح -
7:13 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

4 فئات لهم الأولوية في الحصول على لقاح كورونا المطور

ا
6:34 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

والكشف عن جنسياتهم.. تفكيك شبكة لإغراق المدارس بالمواد المخدرة في دولة خليجية