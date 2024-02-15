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أمير منطقة عسير يفتتح طريق "مرحبًا ألف" بأبها

صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة عسير
تركي بن طلال أمير منطقة عسير
أ أ
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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها اليوم، المرحلة الأولى من طريق "مرحبًا ألف" الممتد من طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمدينة أبها بطول 9,7 كم وعرض 60 متراً، وذلك ضمن المشروع الذي يبلغ 21 كم.

 

أمير منطقة عسير يفتتح طريقااضافة اعلان

وأنجزت أعمال الطريق بالشراكة بين ثلاث جهات في منطقة عسير هي هيئة التطوير والأمانة والإمارة، حيث عملت الهيئة على ربط المخطط الإقليمي ومعايير المشهد الحضري بالطريق انطلاقاً من إستراتيجيتها ودورها في متابعة المشاريع الأساسية في المنطقة، فيما عملت الإمارة على ضبط التنسيق الأفقي بين الجهات المشاركة في التنفيذ لتحقيق الاستفادة العالية من المشروع، فيما قامت الأمانة بتصميم وتنفيذ المشروع وفق معايير عالية الجودة ، حيث سيسهم الطريق في تحقيق مبدأ الأنسنة وتقليل الازدحام المروري التي تشهدها الطرق الموازية الأخرى.
وأوضحت هيئة تطوير عسير أن اسم الطريق "مرحباً ألف" يأتي انطلاقاً من إستراتيجية تطوير منطقة عسير "قمم وشيم" ببنائها على أساسي الأصالة والطبيعة، حيث يحتوي عنصر الأصالة على شيم المنطقة التي يتسم بها المجتمع مثل حسن الوفادة وروح الضيافة ليكون اسم الطريق (مرحبا ألف) نسبة إلى جملة الترحيب العريقة بالمنطقة، مشيرة إلى أن جميع المسميات على الطريق ستكون انطلاقاً من معنى الضافية العريق، إضافة إلى أن الطريق يعد بوابة للقادمين من مطار أبها الدولي، كما أنه سيكون طريقاً شريانياً أساسياً ذا طابع حدائقي (parkway) يجمع ما بين البيئة الجميلة المساعدة على تقليل التلوث البصري والسمعي، ومناطق الراحة والترفيه مما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الحياة.
ويتضمن الطريق ثلاث مرحل من العمل ، نفذ منها الأولى التي تشتمل على تعبيده وإنارة 142 برجاً، فيما ستتضمن المرحلة الثانية تحسين المشهد الحضري من خلال عناصر الأنسنة والمسارات الرياضية والحيوية وغيرها، بينما سيتم تطوير المجاورات العمرانية المحيطة بالطريق في أعمال المرحلة الثالثة ليكن طريق "مرحباً ألف" طريقاً نموذجياً في الفكرة والتنفيذ والأثر.

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