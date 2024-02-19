أمير منطقة المدينة يُدشن منصة روح المدينة الإلكترونية وتطبيق المنصة على الهواتف الذكية

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، بحضور سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل، منصة "روح المدينة" الإلكترونية وتطبيق المنصة على الهواتف الذكية.



تدشين منصة روح المدينة



تطوير تجربة زوار المدينة



إثراء تجربة الزائر

