الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز

صلاة الميت
صلاة الميت
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله- بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.اضافة اعلان

الحاضرون
وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مسشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز.
وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن عبدالله بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن متعب بن عبدالعزيز.
وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير سلطان بن فهد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد، وصاحب السمو الملكي محمد بن فيصل بن بندر، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن فيصل بن تركي الأول.
كما أدى الصلاة مع سموه، عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

اقرأ أيضا

Capto_Capture 2023-10-02_07-29-39_PM
7:33 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

في لحظة التنفيذ نطق الوالد.. مواطن يروي تفاصيل العفو عن قاتل شقيقه

متهم
6:24 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

ضبط مواطن يروج مخدرات في الرياض.. والأمن البيئي يطيح بـ 39 مخالفا

سيول المدينة
6:20 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

أمطار غزيرة وسيول هادرة غرب المدينة المنورة

النيابة العامة - جديد
6:18 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

النيابة العامة توضح حالات تشديد عقوبة انتحال صفة رجل السلطة

اقرأ أيضا

7 حالات تتيح فيها " التعليم" الغياب بعذر (تفاصيل)

تنبيه مهم من قنصلية المملكة في جنيف

سجين يروي قصة فقدانه نصف أهله دون رؤيتهم بسبب المخدرات

أخبار السعودية.. أهلية الضمان الاجتماعي وحساب المواطن يدعو هؤلاء للتوجه للبنك

شاهد.. جريان السيول مع تساقط الأمطار على طريق ينبع السريع بالمدينة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

download (1) 7:11 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

قريبًا.. إطلاق مشاريع تنموية بيئية ومائية وزراعية في نجران

عواصف رعدية الدفاع المدني - امطار جدة 7:04 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

من الإثنين إلى الجمعة.. الأرصاد يحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

F5HFGTJW8AExG0O 7:01 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود

التمور 6:48 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

أطنان التمور تدخل يوميًا لمزاد موسم "صرام" بالأحساء.. وهذه مواعيد العمل

اقرأ أيضا

انقلاب النيجر
4:08 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

الجزائر تُعلن قبول النيجر لمبادرتها بشأن الحل السياسي للأزمة

الضمان الاجتماعي
3:52 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

الضمان الاجتماعي.. خطوات استخراج وثيقة الاعتراض على عدم الأهلية

F7bmTpaWYAA3uJZ
3:28 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

استعادة أراضٍ حكومية تتجاوز مساحتها 121 مليون م2 في مكة

6786866
3:27 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

شاهد.. رياح قوية مع بردية طليح شمال العيص بالمدينة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مساند العمالة المنزلية
7:46 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

استقدمت عاملة منزلية وبعد وصولها ترفض العمل.. "مساند" يعلق؟

Capto_Capture 2023-10-02_07-29-39_PM
7:33 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

في لحظة التنفيذ نطق الوالد.. مواطن يروي تفاصيل العفو عن قاتل شقيقه

WhatsApp Image 2023-10-02 at 7.12.30 PM
7:16 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

مختصون يكشفون عقوبة دهس طالب من قبل حافلة مدرسية

حساب المواطن
6:43 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

لا يملك شيئا من المرفقات المطلوبة.. كيف يمكنه التسجيل في حساب المواطن؟

WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.05.53 PM
6:07 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

الزواحف الهاربة تداهم منازل المواطنين في هذه الدولة

الطلاب - الغياب - الدراسة - 00 التعليم - المدارس
5:53 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

7 حالات تتيح فيها " التعليم" الغياب بعذر (تفاصيل)