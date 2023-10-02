أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله- بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. اضافة اعلان



الحاضرون

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مسشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز.

وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن عبدالله بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن متعب بن عبدالعزيز.

وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير سلطان بن فهد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد، وصاحب السمو الملكي محمد بن فيصل بن بندر، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن فيصل بن تركي الأول.

كما أدى الصلاة مع سموه، عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.