أمير عسير يُنهي قضايا وخلافات بين مواطنين

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استقبل أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، المواطنين والمقيمين، في المجلس العام بالخالدية.

جاء ذلك بحضور رئيس المحكمة الإدارية بأبها، وعدد من القيادات الإدارية بالمنطقة، وممثلي الإدارات ذات العلاقة بديوان الإمارة.



إنهاء خلافات بين مواطنين:



تهنئة أكثر من 100 موظف من منسوبي الإمارة:



واستمع أمير منطق عسير لمطالب المراجعين، وقلّد الأمير خلال المجلس مدير مرور عسير اللواء يحيى بن إبراهيم الشهراني، ومدير دوريات الأمن بعسير اللواء فهد بن مطلق المعاز، رتبتيهما الجديدتين بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهما إلى رتبة لواء.وأنهى الأمير تركي بن طلال، خلال المجلس، عدداً من القضايا والخلافات بين مواطنين، حيث بارك الصلح بين كافة الأطراف، مؤكداً أن جذور قيم التسامح مُتأصِّلة في الشريعة الإسلامية، وأن التسامح أحد الأخلاق التي حرص عليها الإسلام، منوهاً بأهمية بث ثقافة العفو والتسامح والصلح بين الناس.وقدّم أمير عسير، التهنئة لأكثر من 100 موظف من منسوبي الإمارة بعد صدور قراره بترقيتهم إلى مراتب مختلفة، مشدّداً على أهمية العمل الجاد والمخلص من الجميع، والتعاون المثمر بين جميع منسوبي الإمارة، بما يخدم الصالح العام، ويحقق الأهداف المرجوة، منوهاً على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين ومراعاة مصالحهم في جميع القطاعات.وفي نهاية الجلسة قدمت المقيمة سماح محمد من جمهورية مصر الشقيقة شكرها وامتنانها لأمير منطقة عسير على إنهاء موضوعها الذي تقدمت به خلال المجلس السابق.