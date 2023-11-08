أمير المدينة: مشروع تأهيل المردم العام بحمراء الأسد ينهي مشكلة أرقت الأهالي 30 عاماً (فيديو)

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أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أن التأهيل البيئي للمردم العام بحمراء الأسد والحلول الشاملة في مجال إدارة ومعالجة النفايات، ينهي مشكلة بيئية كانت تؤرق أهالي المدينة المنورة منذ أكثر من 30 عاماً. اضافة اعلان





حل مشكلة المردم



إدارة معالجة النفايات



#فيصل_بن_سلمان:

التأهيل البيئي للمردم العام بحمراء الأسد والحلول الشاملة في مجال إدارة ومعالجة النفايات، مشروع حيوي ومهم سيكون بداية النهاية لمشكلة بيئية مقلقة ومؤرقة لأهالي #المدينة_المنورة منذ أكثر من 30 عاماً. pic.twitter.com/uhlWcofUQI — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) November 8, 2023

وأضاف أن التأهيل البيئي للمردم يأتي ضمن إحدى المبادرات المهمة التي ستضع حلولاً احترافية متكاملة للمردم العام بحمراء الأسد.وأوضح الأمير فيصل بن سلمان أن المشاريع والمبادرات التنموية التي تشهدها المدينة المنورة بدعم حكومة المملكة الرشيدة -أيدها الله- تأتي لتكون مكاناً جاذباً للعيش والتطوّر والبناء ومقراً للسّكنى والبقاء وتنمية الأعمال خصوصاً لفئة الشباب صُنّاع المستقبل.وقال سموه: أسمع أن البعض يفضلون قضاء آخر حياتهم فقط في المدينة، لكن أحب أن أضيف إلى ذلك أن هناك فضلاً عظيماً للحياة فيها وتنميتها وإعمارها وفتح فرص عمل جديدة ومنوعة لاستثمار طاقات وقدرات أبناء وبنات المنطقة، إضافة إلى تعزيز جودة الحياة للساكن والزائر.جاء ذلك خلال رعاية سموه مراسم توقيع اتفاقية استراتيجية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بقيمة مشاريع تتجاوز 500 مليون ريال في المرحلة الأولى.وتُعنى المرحلة الأولى بإدارة ومعالجة النفايات بطريقة مستدامة، بالشراكة بين شركة المقر للتطوير والتنمية الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة الشارقة للبيئة لاستثمارات الخدمات البيئية، وذلك بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وأمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي.