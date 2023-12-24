أمير القصيم يطلق المها الوضيحي والظبي الريم لأول مرة في المنتزة الوطني بالمنطقة

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أطلق الأمير الدكتور فيصل بن مشعل؛ أمير منطقة القصيم , المها الوضيحي والظبي الريم، في منتزه القصيم الوطني في مدينة بريدة، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي. اضافة اعلان





إكثار الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض



تعزيز التوازن البيئي في المحميات



ويأتي ذلك امتدادًا لجهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في العمل على إكثار الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية.وأشاد الأمير خلال الإطلاق بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال تعزيز دور المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ، بما يسهم في دعم الخطط الوطنية لتنمية الحياة الفطرية والحفاظ على الثراء البيئي وتنوعه عن طريق إكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض ، لتنفيذ مبادرات "السعودية الخضراء"، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة التي تسير وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.من جانبه ، قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان " إن إطلاق هذه الكائنات الفطرية له الأثر المباشر في تعزيز التوازن البيئي في المحميات والحفاظ على التنوع الأحيائي، وزيادة جاذبية هذه المتنزهات، ودعم السياحة البيئية، بما يسهم في دفع عجلة النمو والازدهار الاقتصادي، في ظل الجهود الجماعية لرفع مستوى الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين والزوار".وبيّن أن خطة الإطلاق تتضمن 6 من المها العربي التي تطلق لأول مرة في منطقة القصيم، بالإضافة إلى 33 كائناً فطرياً.