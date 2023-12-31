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أمير القصيم يزف بشرى سارة لأهالي المنطقة بشأن نسبة البطالة

صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم
أمير القصيم
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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن توجيه القيادة الرشيدة أسهم في خفص معدلات البطالة.

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إنخفاض نسبة البطالة في منطقة القصيم

 وأشار سموه إلى أن إنخفاض نسبة البطالة في منطقة القصيم بلغت 5.1% في حين بلغت نسبة بطالة الذكور 2.5% وبلغت نسبة بطالة الإناث 13.1% التي تعد من أقل نسب البطالة في المملكة، وفقاً لما أظهرته نشرة سوق العمل السعودي للربع الثالث من العام 2023م والصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.


تفعيل العديد من البرامج والفرص الوظيفية بالقصيم

 وأشاد بما تحقق للمنطقة من نتائج إيجابية التي تعكس حجم الجهود المبذولة لدعم فرص التوطين وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، مشيرا إلى أن إمارة المنطقة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر برنامج التوطين بالإمارة، حرصت على تفعيل العديد من البرامج والفرص الوظيفية، التي أسهمت في توطين الوظائف وانخفاض نسبة البطالة في المنطقة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات وكذلك إقامة الفعاليات والملتقيات التي تهتم بتمكين الشباب كملتقى فرصتي وملتقيات التوظيف الخاصة بالقطاعات كالاتصالات والصناعة، وكذلك إقامة البرامج التطويرية والتأهيلية بالتنسيق مع القطاعات المعنية.


استمرار دعم برامج ريادة الأعمال في المنطقة 


كما أكد استمرار دعم برامج ريادة الأعمال في المنطقة بالتعاون مع منشآت وبنك التنمية الاجتماعية وإقامة المعسكرات التدريبية والحاضنات المتخصصة كحاضنة التمور ومعسكر المشاريع الناشئة وجولة التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم فرص الاستثمار مما انعكس على خدمة شباب وفتيات المنطقة وتوفير العديد من الفرص الوظيفية لهم،


كما تعد القصيم من أعلى مناطق المملكة في الامتثال لقرارات التوطين في منشآت القطاع الخاص بالمنطقة.

 وثمن سمو أمير منطقة القصيم للجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين ولوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولأعضاء اللجنة العليا للتوطين وجميع الجهات الحكومية ولرجال الأعمال بالمنطقة، جهودهم المتتالية لتحقيق هذا النجاح، مشيراً إلى أن المنطقة تجاوزت العديد من التحديات في مسارات برنامج التوطين بروح التكاتف والعمل المستمر بين الجهات كافة, سائلا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع دائما لكل خير.

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