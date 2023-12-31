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أمير الشرقية يصدر قرارات إدارية عاجلة بتكليف عدد من القيادات بإمارة المنطقة

امير الشرقية
أمير الشرقية
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 أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية عدد من القرارات الإدارية بتكليف عدد من القيادات بإمارة المنطقة.اضافة اعلان
يهدف ذلك لمواكبة التطور الذي تعيشه المنطقة في ظل توجيهات القيادة الحكيمة - أيدها الله - والسعي لخدمة المواطنين.

تكليفات قيادات إمارة المنطقة الشرقية

 وتضمنت القرارات تكليف:
 فهد بن عبدالرحمن الجبر مشرفاً عاماً على مكتب أمير المنطقة الشرقية
تكليف عبدالله بن عياش الحربي مدير عاماً لمكتب سمو أمير المنطقة الشرقية
تكليف مساعد بن تركي العطيشان سكرتيراً لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية, إضافة لعمله مديراً للمكتب الخاص.
تكليف خالد بن أحمد النعيمي بمهام وكيل الإمارة المساعد للشئون التنموية
تكليف خالد بن حامد الحارثي بمهام وكيل الإمارة المساعد للحقوق
تكليف عبدالله بن علي الشمراني بمهام أمين مجلس المنطقة
 كما شمل القرارات تكليف عبدالعزيز بن أحمد السيف رئيساً لمركز أم الساهك.
 وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية, أهمية خدمة المواطنين وتحقيق تطلعات القيادة - رعاها الله -، متمنياً سموه التوفيق للمكلفين.

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