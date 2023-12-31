أمير الشرقية يصدر قرارات إدارية عاجلة بتكليف عدد من القيادات بإمارة المنطقة

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أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية عدد من القرارات الإدارية بتكليف عدد من القيادات بإمارة المنطقة. اضافة اعلان

يهدف ذلك لمواكبة التطور الذي تعيشه المنطقة في ظل توجيهات القيادة الحكيمة - أيدها الله - والسعي لخدمة المواطنين.





تكليفات قيادات إمارة المنطقة الشرقية



وتضمنت القرارات تكليف:فهد بن عبدالرحمن الجبر مشرفاً عاماً على مكتب أمير المنطقة الشرقيةتكليف عبدالله بن عياش الحربي مدير عاماً لمكتب سمو أمير المنطقة الشرقيةتكليف مساعد بن تركي العطيشان سكرتيراً لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية, إضافة لعمله مديراً للمكتب الخاص.تكليف خالد بن أحمد النعيمي بمهام وكيل الإمارة المساعد للشئون التنمويةتكليف خالد بن حامد الحارثي بمهام وكيل الإمارة المساعد للحقوقتكليف عبدالله بن علي الشمراني بمهام أمين مجلس المنطقةكما شمل القرارات تكليف عبدالعزيز بن أحمد السيف رئيساً لمركز أم الساهك.وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية, أهمية خدمة المواطنين وتحقيق تطلعات القيادة - رعاها الله -، متمنياً سموه التوفيق للمكلفين.