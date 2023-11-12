الأحد، 28 ربيع الثاني 1445 ، 12 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز

صلاة الميت
صلاة الميت
أ أ
أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.اضافة اعلان

الحاضرون صلاة الميت
وأدى الصلاة مع سموه, صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز.
وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز.
وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن تركي الأول، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية.
وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف.
كما أدى الصلاة مع سموه أبناء الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن يزيد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن يزيد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن يزيد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن يزيد بن سعود بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

اقرأ أيضا

حطب محلى - مخالف - القوات الخاصة لأمن الطرق - الامن البيئي
9:38 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

توضيح مهم من "الأمن البيئي" بشأن الكثبان الرملية

F-vmZK8XoAAMQkI
8:36 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

قائد القوات المشتركة يناقش الخطط المستقبلية مع وزير الدفاع اليمني (صور)

ضباب - سحب - الطريق - شبورة
8:23 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على عسير

أمطار وسيول في مكة
8:02 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

تصل للسيول في مكة.. تحذير عاجل بشأن طقس الـ4 أيام القادمة

اقرأ أيضا

"الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم الدولية لدول البلقان للبنين والبنات

دوريات الأفواج الأمنية بعسير تقبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

طريقة معرفة المسميات المتاحة لفئات الموظفين في نظام التأمينات

"كلوا واشربوا ولا تسرفوا".. 3 خطوات تحافظ لك على النعمة في العمرة

معلومات مهمة عن زراعة "البن".. وأفضل طريقة للاستفادة من الإنتاج

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أهم 10 9:17 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الدوام الشتوي في المدارس وأسباب ارتفاع أسعار التمور

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 9:18 م السبت، 14 أكتوبر 2023

ضبط 3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لترويجهم مواد مخدرة

القات المخدر - الحشيش - حرس الحدود 4:09 م السبت، 14 أكتوبر 2023

ضبطيات جديدة.. الجهات الأمنية تواصل ضرب مروجي المخدرات في كافة الجهات

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 3:37 م السبت، 14 أكتوبر 2023

القبض على مخالف لنظام أمن الحدود بمحافظة فيفا لترويجه (10.1) كيلوجرام من مادة الحشيش

اقرأ أيضا

الديوان الملكي
7:12 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود

النيابة العامة1
7:04 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل..النيابة العامة: هذه الممارسات تدخل ضمن جرائم غسل الأموال

2023-11-12_17-27-04
6:50 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

وزير "البيئة" يُدشن الخطة التنفيذية للبرنامج الوطني للتشجير ضمن مبادرة السعودية الخضراء

حرس الحدود
6:46 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

الإطاحة بمروجي "السموم" في جازان .. وهذا ما عثر عليه بحوزتهم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

ضباب - سحب - الطريق - شبورة
8:23 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على عسير

أمطار وسيول في مكة
8:02 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

تصل للسيول في مكة.. تحذير عاجل بشأن طقس الـ4 أيام القادمة

العمرة
7:16 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

"كلوا واشربوا ولا تسرفوا".. 3 خطوات تحافظ لك على النعمة في العمرة

النيابة العامة1
7:04 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل..النيابة العامة: هذه الممارسات تدخل ضمن جرائم غسل الأموال

2023-11-12_17-30-44
6:24 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عمل بطولي.. فيديو متداول لشاب أنقذ عائلة حاصرتها النيران

عبور أولى القوافل الإغاثية
6:09 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عبور أولى القوافل الإغاثية لمركز الملك سلمان للإغاثة منفذ رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة