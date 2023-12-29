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أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود

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صلاة الميت على الأميرة العنود
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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود، ووالدة صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود - رحمهما الله -, بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.اضافة اعلان


أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة العنود

 وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود.


صلاة الجنازة على الأميرة العنود


كما شارك في صلاة الجنازة كل من؛ صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان آل سعود، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.


 كما أدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

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