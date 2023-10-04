الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أمير الحدود الشمالية يوجه بإطلاق اسم المعلمة المتوفية على قاعة التدريب في الإدارة النسائية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية
أ أ
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وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، إدارة التعليم بالمنطقة بإطلاق اسم المعلمة عائشة بنت ضحوي العنزي -رحمها الله- على قاعة التدريب في الإدارة النسائية في إدارة التعليم.اضافة اعلان

تكريم مسيرتها العلمية

وذلك تكريما لمسيرتها التعليمية وتفانيها في أداء رسالتها بكل جهد وأخلاص، حيث وافتها المنية داخل الفصل الدراسي في مدرسة 31 الأبتدائية في عرعر .
وقدَّم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، تعازيه ومواساته لزوج المعلمة زايد هنيدي العنزي، سائلا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان.

زوج المعلمة

 من جهته، عبَّر زوج وذوي المعلمة عائشة بنت ضحوي العنزي رحمها الله عن شكرهم وتقديرهم لسموِّه على تعازيه ومواساته لهم في فقيدتهم، التي كان لها الأثر العظيم في تخفيف مصابهم.
وفي وقت سابق، نعت إدارة  تعليم الحدود الشمالية المعلمة " عائشة بنت ضحوي العنزي " -رحمها الله- والتي تعرضت لوعكة صحية أثناء الحصة الدراسية.

وفاة معلمة بعرعر:


وأوضحت الإدارة أن  المعلمة في مدرسة 31 الابتدائية في عرعر، والتي عرف عنها البذل والعطاء والإخلاص والتفاني في العمل.

واقترح أحد المعلقين على نبأ الوفاة أن تكريم المعلمة قائلا :"الله يرحمها ويغفر لها .. وبما أنها توفيت  داخل  الفصل  وهي تعطي الدرس لطالباتها  ياليت يسمى الفصل باسمها أو أي قاعة في مدرسة الواحد والثلاثون  تسمى باسم المعلمة عائشة العنزي".

وفاة معلمة في حادث سيارة:


وأمس توفيت معلمة وأصيب 6 معلمات أخريات في حادث سيارة بطريق المثلث- ينبع.

وكشف المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة بأن مستشفيات التجمع استقبلت أمس 6 حالات تعرضت لإصابات متفرقة نتيجة حادث سيارة نقل معلمات بطريق المثلث - ينبع.

وبين حمودة بأنه بعد ورود البلاغ للجهات المعنية تم رفع جاهزية المنشآت الصحية وعمل اللازم للحالات بحسب البروتوكولات للتعامل مع هذه الحالات.

وأضاف أن أحد الحالات انتقلت إلى رحمة الله تعالى في موقع الحادث، بينما تم نقل حالة متوسطة الخطورة عن طريق الإسعاف الجوي لمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

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