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أمير الباحة يشهد توقيع اتفاقيات بين جمعية "طرق" وعدد من الجهات بالمنطقة

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أمير الباحة
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شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ببهو الإمارة اليوم, توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين جمعية "طرق" و ( أمانة الباحة، وجامعة الباحة، وكلية الباحة الأهلية).اضافة اعلان
وذلك بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومديري الجهات المعنية.

التعاون والتبادل في مجال تدريب وتأهيل الكوادر:

 وتضمنت الاتفاقيات إلى التعاون والتبادل في مجال تدريب وتأهيل الكوادر والمساهمة في تحسين الأداء ورفع الإنتاجية في المجالات كافة، كذلك ضمان الاستدامة المالية والذي ينعكس إيجاباً على الصعيدين المهني والاقتصادي.
وتحقيق التطلعات المستقبلية لجمعية طرق بمنطقة الباحة، بالإضافة إلى التعاون المستمر في تهيأت وفتح الطرق وفق الضوابط والمعايير المتفق عليها، وإقامة الورش والمبادرات التي تضمن تحقيق أهداف الجمعية.
وإنشاء شركة بمسمى "استدامة الطرق للإستثمار"، التي تعد ذراعًا استثماريًا لجمعية طرق بالمنطقة، من خلال توقيع عقد استثمار أرض مع أمانة منطقة الباحة، لإنشاء مصنع لإنتاج الخرسانة الجاهزة على مساحة 5500 م٢، وجاري العمل على إنجاز المشروع ليتم الاستفادة منه على أكمل وجه.

إلى الالتزام بمبادئ ومفاهيم "رؤية المملكة 2030":

 ودعا سمو أمير منطقة الباحة إلى الالتزام بمبادئ ومفاهيم "رؤية المملكة 2030" التي تستهدف صناعة رأس المال البشري المؤهل القادر على استثمار إمكانات بلادنا، في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لجميع المناطق والقطاعات.

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