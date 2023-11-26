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"أمن وأمان المملكة".. بقالة بدون عمالة مع خصم خاص لأصحاب الاحتياجات

بقالة
بقالة
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نشر أحد المواطنين مواطن مقطع فيديو يكشف عن وجود بقالة بدون عمالة، مع وجود خصم لأصحاب الاحتياجات.

بقالة بدون عمالة:

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ويظهر مقطع  الفيديو  المتداول وجود كمية من البضائع والمياه، إضافة إلى لافتة مدون عليها عبارة  "خصم لذوي الاحتياجات الخاصة ولأسر شهداء الواجب".

وأضوح من خلال مقطع الفيديو: "شوفوا، وش حصلنا، بقالة بدون عامل، ما في أحد، اخدم نفسك بنفسك"، منوها أن أي شخص يستطيع أخذ الأغراض التي يريدها ويضع الثمن داخل علبة مخصصة.
كما أشار ملتقط الفيديو في حديثه عن البقالة قائلا :" أغراض وكل شيء ، شوف الثقة وين وصلت، اللهم احفظ الأمن والأمان عندنا".

بقالة بالذكاء الاصطناعي


وفي وقت سابق وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو يوضح تأثير الذكاء الاصطناعي في المستقبل خاصة على "البقالة".

وقال إنه يمكن الدخول للبقالة والحصول على كل ما تحتاج إليه دون أن يتدخل أحد لمساعدتك.

وأضاف أنه عن طريق الكاميرات الموجودة يمكن التعرف تحديدا على ما أخذته ويتم محاسبتك بهذه الطريقة.

وتابع: المدفوعات السعودية جاهزة وسيتم تطبيق هذا الأمر خلال الفترة المقبلة في المملكة.

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