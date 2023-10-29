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أمن الرياض يُفتّش هذه المحال ويعثر على مفاجأة

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الأمن العام
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ضبطت اللجنة الأمنية، لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض، 200 رتبة عسكرية.

العثور على 400 بدلة عسكرية بمحال مخالفةاضافة اعلان

 وصادرت الهيئة 400 بدلة عسكرية بمحال مخالفة، وأغلقت محلين لبيع وخياطة الملابس مخالفين في الرياض.

اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

 جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

الجولة التفتيشية تمت بمشاركة هذه الجهات

 يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة مكتب العمل بمنطقة الرياض، ووزارة الحرس الوطني, ووزارة التجارة، وشرطة المنطقة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة المنطقة، وجوازات المنطقة.

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