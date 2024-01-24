أمن الدولة: تجربة المملكة في مكافحة الإرهاب متفردة على مستوى العالم

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أكد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة العقيد تركي الحربي، أن تجربة ريادة المملكة في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله تجربة متفردة على مستوى العالم، جوهرها حياة الإنسان.
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويلهوأوضح العقيد الحربي في تصريح صحفي على هامش ورشة العمل الإقليمية بعنوان "التعاون والتنسيق الدولي المناط بتقييم الدول" التي عقدت في البحرين، أن المملكة تتعامل مع هذه الجريمة وفق مبادئ ثابتة وواضحة أساسها القانون، مشيراً إلى أن المملكة من أوائل الدول التي شرعت نظاماً يتعامل مع هذه الجريمة من خلال نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وأضاف أنه إيماناً من المملكة بخطورة هذه الجريمة وطبيعتها المعقدة كجريمة عابرة للحدود وتمر عبر شبكات متداخلة أبرزها شبكات التمويل، فقد ساهمت المملكة في عام 2017 بإنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب كمركز دولي مقره الرياض.