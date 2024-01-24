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أمن الدولة: تجربة المملكة في مكافحة الإرهاب متفردة على مستوى العالم

امن الدولة - السعودية
أرشيفية
أ أ
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أكد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة العقيد تركي الحربي، أن تجربة ريادة المملكة في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله تجربة متفردة على مستوى العالم، جوهرها حياة الإنسان.اضافة اعلان

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

وأوضح العقيد الحربي في تصريح صحفي على هامش ورشة العمل الإقليمية بعنوان "التعاون والتنسيق الدولي المناط بتقييم الدول" التي عقدت في البحرين، أن المملكة تتعامل مع هذه الجريمة وفق مبادئ ثابتة وواضحة أساسها القانون، مشيراً إلى أن المملكة من أوائل الدول التي شرعت نظاماً يتعامل مع هذه الجريمة من خلال نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وأضاف أنه إيماناً من المملكة بخطورة هذه الجريمة وطبيعتها المعقدة كجريمة عابرة للحدود وتمر عبر شبكات متداخلة أبرزها شبكات التمويل، فقد ساهمت المملكة في عام 2017 بإنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب كمركز دولي مقره الرياض.

جهود مميزة وكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب 

وبيّن أن رئاسة أمن الدولة تشارك ممثلة باللجنة الدائمة بمكافحة الإرهاب وتمويله، إضافة إلى وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة هذا المركز، وعضوية دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يقوم هذا المركز بجهود مميزة وكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله من الالتزام بقرارات مجلس الأمن، والاتفاقات الأممية، وتطبيق معايير مجموعة العمل المالي "فاتف"، والمساهمة المالية والإدارية في بناء القدرات والمبادرات والبرامج، إضافة إلى استضافة الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل.

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