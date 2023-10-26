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أمطار وعواصف.. تحذيرات من أخدود جوي يعبر أجواء المملكة والخليج (تقرير)

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أخدود جوي
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حذر خبراء الأرصاد، من هطول أمطار رعدية غزيرة نتيجة عبور أخدود جوي لأجواء المملكة والخليج.
وحسب "طقس العرب" فقد توقع الخبراء بأن تتأثر أجزاء عِدّة من دول الخليج اليوم باضطرابات جوية ناتجة عن عبور مُنخفض جوي في طبقات الجو العالية أجواء حوض الخليج العربي.اضافة اعلان

تأثيرات إعصار "تيج" على المملكة والخليج

ويأتي ذلك بالتزامن مع تدفق للرطوبة ذات الخصائص الاستوائية لأجواء المنطقة وبدعم أيضاً من بقايا الرطوبة الناتجة عن الحالة المدارية تيج، بحيث يتفاعل عبور هذا الأخدود الجوي أجواء المنطقة مع الرطوبة ويُسبب ذلك تكاثر للغيوم الركامية مصحوبة بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة والصواعق ورُبما تساقط البَرَديات في بعض المناطق لاسيما فوق الجبال.


المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار

ويُتوقع بمشيئة الله تعالى أن تشتد الهطولات المطرية ساعات ما بعد ظهر اليوم والمساء على القطاع الجنوب الغربي من المملكة السعودية بما فيها جازان وعسير وكذلك تطال شرق مكة المكرمة مُرفقة بهطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان كبير للأودية، في حين تشمل بقايا الحالة المدارية أجزاء من جنوب المملكة.

كما يُتوقع أن يتسبب الأخدود الجوي العابر لحوض الخليج العربي تكاثر لبعض الغيوم على ارتفاعات مُختلفة على أجزاء من وسط المنطقة الشرقية في المملكة وكذلك قد تطال شرق منطقة الرياض.

أمطار غزيرة على مناطق جنوب وغرب المملكة

وتشهد مناطق جازان عسير الباحة مرتفعات منطقة مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة يصاحبها زخات من البرد ورياح هابطة نشطة السرعة تؤدي إلى جريان السيول والسيول المنقولة.

الأخدود الجوي يمر بأجواء هذه الدول

ومن المُحتمل أن تشمل قطر والبحرين بعض من هذه الاضطرابات الجوية مصحوبة بأمطار مُتفرقة.

عُمان والإمارات في زخم تأثير الحالة الماطرة

ومن المُنتظر أن تشهد أجزاء مُتفرقة من الإمارات وشمال عُمان تدفق للغيوم على ارتفاعات مُختلفة يتخللها سُحب ركامية مُرفقة بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة و مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحياناً و نشاط في التيارات الهابطة و رُبما تساقط بعض البرديات وبخاصة فوق الجبال.
ويُحتمل أن تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق مما قد يؤدي إلى جريان كبير للأودية و الشعاب وارتفاع في منسوب المياه في الطرقات.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.
 وشددت على ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.


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