الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار وسيول وشلالات.. شاهد ماذا يحدث بالرياض والمدينة والشرقية؟

8098989
أمطار غزيرة
أ أ

استمرارًا للحالة المطرية على أجواء المملكة، تساقطت اليوم الخميس، كميات غزيرة من الأمطار وجرت السيول المتدفقة وملأت الأودية والشعاب وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر على الرياض والمدينة والشرقية.اضافة اعلان

أمطار وسيول وشلالات وتقلبات جوية 

وبالتزامن مع أمطار المدينة، جرت السيول ببريدة نتيجة أمطار الشرقية، وذلك مع تدفق شلالات الأمطار في روضة سدير بمنطقة الرياض.


أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.


رياح نشطة وأمطار رعدية

 في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف, الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



اقرأ أيضا

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
8:45 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

أعلاها 35 وأقلها 9.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم

الجرائم المعلوماتية
8:21 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

67 % زيادة في عدد الجرائم المعلوماتية خلال 2023

اختبار الأختبارات اختبارات
7:56 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

مع بداية آخر إجازة مطولة.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وزارة النقل
7:40 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

منج وزارة النقل صلاحية الضبط وإيقاع الجزاءات

اقرأ أيضا

رعد وبرق.. شاهد غزارة الأمطار مع جريان سيول وشي غرب المجمعة بالرياض

عاجل.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على مكة والمدينة والرياض ومعظم المناطق

الأول من نوعه.. تأهل "سبل" لجائزة أفضل مكتب مشاريع في العالم

عاجل.. .. أكبر مداهمة بجدة ومفاجأة عن ضبطية داخل مصنع كبير

عواصف شديدة وأمطار غزيرة تسقط الأعمدة في هدى الشام (صور)

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

F91FcKAWoAAavmw 11:01 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

صور وفيديو.. شاهد غزارة أمطار الزلفي والسيول بالرياض

87978897 1:14 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

مشهد مهيب.. شاهد سحابة الجرف تغطي شاطئ السهي بجازان

9889980 12:29 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

مع أمطار الجوف.. شاهد جريان سيل وادي الرمة جنوب حائل

Capture 3:11 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

تحذير عاجل.. الأمطار تدفع أمانة العاصمة المقدسة لرفع جاهزيتها

اقرأ أيضا

الكليات العسكرية
2:43 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

بعد موافقة مجلس الوزراء.. تعرف على الشروط الجديدة للقبول بالكليات العسكرية

وزارة الداخلية
2:10 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

مساعد وزير الداخلية يشهد حفل تخريج الدورة التأهيلية على أعمال الدفاع المدني

مواقيت الصلاة
1:08 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

الخميس 18 ربيع الآخر.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بالرياض

امن الطرق
12:28 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

"أمن الطرق" يصدر تنبيها مهما للسائقين بالمنطقة الشرقية: "احذروا هذا الأمر"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الجوازات
8:09 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

ينتهي اليوم.. لا يفوتك التسجيل على الوظائف العسكرية بـ "الجوازات"

الضمان الاجتماعي
8:06 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. 6 خطوات للاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

اختبار الأختبارات اختبارات
7:56 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

مع بداية آخر إجازة مطولة.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

أمطار المملكة 9
7:11 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على مكة والمدينة والرياض ومعظم المناطق

البريد السعودي سبل
6:57 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

الأول من نوعه.. تأهل "سبل" لجائزة أفضل مكتب مشاريع في العالم

وزارة المالية
6:11 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

53 % زيادة في الإيرادات غير النفطية للمملكة بالربع الثالث من 2023