أمطار وسيول.. "الدفاع المدني" يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

دعت
المديرية العامة للدفاع المدني سكان منطقتي حائل والحدود الشمالية إلى توخي الحيطة
والحذر عند هطول الأمطار.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذراضافة اعلان
وطالبت
على حسابها في منصة "إكس"، بضرورة البقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة
بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.
وشددت على ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة
المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم
الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.
الهلال
الأحمر يرفع الجاهزية
في
الوقت نفسه، رفع فرع الهلال الأحمر جاهزية الفرق الإسعافية والقيادة الميدانية
استعداداً للحالة المطرية والتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة خلال الأيام
المقبلة.
أمطار
رعدية وسيول على مكة والرياض
وفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
أمطار
رعدية وسيول على 8 مناطق
وأوضح
المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على
أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض،
الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار،
والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن
الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.