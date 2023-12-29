أمطار وسيول.. "الدفاع المدني" يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

أ أ

دعت المديرية العامة للدفاع المدني سكان منطقتي حائل والحدود الشمالية إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر اضافة اعلان



الهلال الأحمر يرفع الجاهزية



أمطار رعدية وسيول على مكة والرياض



أمطار رعدية وسيول على 8 مناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وطالبت على حسابها في منصة "إكس"، بضرورة البقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.وشددت على ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.في الوقت نفسه، رفع فرع الهلال الأحمر جاهزية الفرق الإسعافية والقيادة الميدانية استعداداً للحالة المطرية والتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة خلال الأيام المقبلة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.