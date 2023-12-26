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أمطار مكة.. الهلال الأحمر يرفع درجة الاستعداد القصوى ويوجه نداء عاجل للسكان

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة بمكة
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رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، جاهزيته القصوى؛ تزامنًا مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، بداية من اليوم .اضافة اعلان

الهلال الاحمر يرفع درجة الاستعداد القصوى بمكة

 وأكد مدير فرع الهيئة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم والترحيل الطبي بالمنطقة، بالإضافة إلى 98 مركزًا بمنطقة مكة المكرمة؛ منها 24 مركزًا بمحافظة الطائف، و36 مركزًا بمحافظة جدة ، و38 مركزًا تابعًا للعاصمة المقدسة.

أمطار غزيرة متوقعة على محافظات منطقة مكة

 وأضاف، أنه تم تسخير جميع الموارد في المنطقة من أطباء وأخصائيين وفرق إسعافية وآليات الكوارث والأزمات وفرق الاستجابة النوعية، إلى جانب الإسعاف الجوي الذي يدعم الخدمات الإسعافية الأرضية لمواجهة مثل هذه الأحداث والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والتقنية.

نداء عاجل لسكان منطقة مكة

ودعا بلجون، جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية؛ للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، لا قدر الله، خاصةً عند هطول الأمطار الغزيرة، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر من الأمطار

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.
وشددت على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

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