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أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة الباحة

الطقس - الامطار - امطار الباحة - عسير
أرشيفية
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شهِدت محافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة اليوم, هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية شملت أجزاءً من المحافظة، والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.اضافة اعلان
جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

تنبيهات الأرصاد


وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار  وأتربة مثارة على هذه المناطق


وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف".
2 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع والحقل وضباء ونيوم شرما والوجه وأملج وتبوك وتيماء".
3 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "الرايس وينبع وبدر ووادي الفرع والحناكية والعهد والعلا والعيص وخيبر".
4 - منطقة حائل، وتشمل "الحائك والغزالة والسليمي والشملي والغزالة والشنان وبقعاء وحائل وسميراء".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة والقنفذة والليث والكامل والجموم وبحرة والخرمة وتربة ورانية والموية والعرضيات والطائف وأضم وميسان".
6 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
7 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش وفرسان”.
8 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".
9 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى العاشرة مساءً


وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر


فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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