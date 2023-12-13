أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات العلا والعيص وخيبر بمنطقة المدينة المنورة، اضافة اعلان

وتشمل تأثيرات الأمطار رياح شديدة السرعة، وتدنياً في مدى الرؤية الافقية، وتساقطاً للبرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.





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