أمطار ليلية شمال بجده غرب تبوك (فيديو)

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تساقطت أمطار ليلية، مساء اليوم الجمعة، على شمال بجده بمنطقة تبوك، مع تقلبات جوية بمناطق شمال المملكة.





أمطار ليلية شمال بجده غرب تبوك



أمطار رعدية خفيفة مع رياح سطحية



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيدو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت كميات من الأمطار شمال بجده مع تقلبات جوية بتبوك.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية.وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.