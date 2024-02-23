السبت، 14 شعبان 1445 ، 24 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار ليلية شمال بجده غرب تبوك (فيديو)

77667
أمطار بجده بتبوك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تساقطت أمطار ليلية، مساء اليوم الجمعة، على شمال بجده بمنطقة تبوك، مع تقلبات جوية بمناطق شمال المملكة.

أمطار ليلية شمال بجده غرب تبوكاضافة اعلان

وأظهر مقطع فيدو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت كميات من الأمطار شمال بجده مع تقلبات جوية بتبوك.

أمطار رعدية خفيفة مع رياح سطحية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.
 في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

أهم 10.. تخفيضات لأكثر من 5 ملايين منتج ومواعيد صرف الرواتب والمعاشات لشهر فبراير

عاجل.. بالميلادي والهجري.. مواعيد صرف الرواتب لعام 2024 – 1445

بحيرات من مياه الأمطار بالشرقية ومنظر رائع لنفود الأحساء (فيديو)

من بسيطا لسكاكا.. الإسعاف الجوي بالجوف ينقل مصابًا في 35 دقيقة

عاجل.. الجوازات توضح هل يجب استبدال جواز سفري القديم بالجواز الإلكتروني الجديد؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

89ه78 9:00 م الجمعة، 23 فبراير 2024

بحيرات من مياه الأمطار بالشرقية ومنظر رائع لنفود الأحساء (فيديو)

GF-rCPBW8AAZ7dC 12:53 م الأحد، 11 فبراير 2024

طقس غير مستقر.. الدفاع المدني يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار وتقلبات جوية

GFljj4FXoAUOUwU 4:01 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. تحذيرات من حالة عدم استقرار جوي بالخليج الأسبوع المقبل.. ماذا عن المملكة؟

1988934_0 8:25 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

تبدأ بهذا الموعد.. تحذيرات من حالة مطرية واسعة على مناطق المملكة