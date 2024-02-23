أمطار ليلية شمال بجده غرب تبوك (فيديو)

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تساقطت
أمطار ليلية، مساء اليوم الجمعة، على شمال بجده بمنطقة تبوك، مع تقلبات جوية بمناطق شمال المملكة.
أمطار
ليلية شمال بجده غرب تبوكوأظهر
مقطع فيدو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت كميات من الأمطار
شمال بجده مع تقلبات جوية بتبوك.
امطار شمال بجده غرب #تبوك— فريق امطار تبوك (@tabuk_area) February 23, 2024
الجمعه ١٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ
تصوير محمد العنزي pic.twitter.com/07aLeB3B8Z
أمطار
رعدية خفيفة مع رياح سطحيةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتهيأ الفرصة
لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من
منطقتي تبوك والجوف.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية.