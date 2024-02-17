السبت، 07 شعبان 1445 ، 17 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار ليلية.. شاهد بردية كثيفة وتاريخية بمنطقة حائل

990
بردية حائل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تكونت بردية قوية مع أمطار ليلية على منطقة حائل.اضافة اعلان

بردية قوية مع أمطار ليلية على حائل

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت منطقة حائل ، تكونت بردية قوية مع أمطار ليلية ورياح نشطة.


أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي آخر تقرير له عن حالة الطقس توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

انخفاض ملموس في درجات الحرارة

 في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، مع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز – علقان".

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

السبت 7 شعبان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

عاجل.. إنذار أحمر لـ 10 صباحًا.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب كثيف على 5 مناطق

أمطار الرياض.. شاهد ماذا فعلت الأمطار الغزيرة بحي لبن؟

شاهد.. آثار الرياح القوية والبرد على أحد أصحاب الحلال في مركز الحسي شمال الرياض

عاجل.. تقلبات جوية في الرياض و"الهلال الأحمر" يتخذ هذه الإجراءات العاجلة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تنزيل 8:05 م الجمعة، 16 فبراير 2024

فيديو مذهل.. بردية قوية تكسر زجاج السيارات بطريق "الرياض – القصيم" السريع

GEas7aJWoAAVlQn 7:42 ص الإثنين، 22 يناير 2024

أمطار غزيرة ورياح.. "الحصيني" يُحذر من طقس الـ 24 ساعة القادمة بهذه المناطق

أمطار غزيرة 2:14 ص السبت، 20 يناير 2024

أمطار غزيرة.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذر

GENQ6nuX0AAaCQ6 5:35 م الجمعة، 19 يناير 2024

الآن.. تساقط أمطار غزيرة يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة على هذه المناطق