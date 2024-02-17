أمطار ليلية.. شاهد بردية كثيفة وتاريخية بمنطقة حائل

أ أ
بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تكونت
بردية قوية مع أمطار ليلية على منطقة حائل.
بردية
قوية مع أمطار ليلية على حائلوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت منطقة حائل ،
تكونت بردية قوية مع أمطار ليلية ورياح نشطة.
أمطار
ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغباروفي آخر تقرير له عن حالة الطقس توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ،
الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
#يحدث_الآن ❄️🤩— طقس الجزيرة (@taqs01) February 16, 2024
بردية كثيفة و تاريخية #حائل الان
يابعد حيي 🥹
😱😱😱😱😱😱😱❄️ pic.twitter.com/sK37d6YjoD