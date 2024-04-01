أمطار لم تحدث منذ سنوات.. مشاهد صادمة لسيول الباحة وهي تجرف المركبات

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تسبب سقوط الأمطار بغزارة في الباحة، إلى جريان سيول أخذت في طريقها عددا من المركبات.



سيول الباحة تجرف مركبة:



انجراف مركبة في السيول بالباحة:



فيضان 16 سدًا بمنطقة الباحة:



محافظة العقيق:



وكان أحد المواطنين قد وثق من خلال جواله، لحظة جرف السيول لسيارة هايلوكس، وسط سيول الباحة.ويظهر الفيديو قوة السيول، نتيجة للأمطار الغزيرة، التي دفعت المواطنين أن يصفوها بأنها لم تحدث منذ سنوات طويلة.وأشار صاحب الفيديو أن السيارة تابعة لأحد أصحاب المزارع قائلاً:" هذي سيارة صاحب مزرعة الله يعوضه خير".وأضاف:" شوفوا السيل ما هو بسيط، غطى الكوبري كامل".كما وثق مقطع فيديو آخر لحظة انجراف مركبة في السيول الغزيرة التي تتعرض لها منطقة الباحة.وأظهر الفيديو السيول وهي تجرف المركبة، فيما يوثقها أحد الأشخاص يعتقد أنه مالكها، وسط ذهول قائلاً:" راحت السيارة، الله يعوض".كما تسببت السيول في سقوط أعمدة الكهرباء، وسقوطها في المياه.يذكر أن الحالة المطرية التي تشهدها منطقة الباحة تسببت في إغلاق عقبة الباحة وعقبة حزنة وعقبة قلوة وعقبة الأبناء.وسجّل 16 سدًا بمنطقة الباحة اليوم، ارتفاع منسوب المياه فيها إلى سعتها التخزينية، مما أدى إلى فيضانها بسبب ما شاهدته المنطقة من أمطار غزيرة، ففي مدينة الباحة سد وادي الملد بسعة 100 ألف متر مكعب.وفي محافظة العقيق يوجد 3 سدود تتضمن سد العقيق الذي تبلغ سعته التخزينية 19,126,142 متراً مكعباً، وسد ثراد بسعة 14,136,000 متر مكعب، وسد جرب بسعة 344,100 متر مكعب، وفي محافظة المندق يوجد 4 سدود تتضمن سد مدهاس بسعة 1.500.000 متر مكعب، وسد ظرك بسعة 111.400 متر مكعب، وسد المظلمات بسعة 400.000 متر مكعب، وسد الصدر بسعة 500 ألف متر مكعب، وفي محافظة بلجرشي يوجد سد الجنابين بسعة 17 ألف متر مكعب، وسد الطلقية بسعة 200 ألف متر مكعب.وفي محافظة بني حسن يوجد سد الضحيان بسعة 320.000 متر مكعب ، إلى جانب سد العزيزا بمحافظة القرى بسعة 92.762 متراً مكعباً، وسد معشوقة بسعة 905.700 متر مكعب، وسد سبيحة بسعة 300 ألف متر مكعب، وفي محافظة قلوة يوجد سد دوقة بسعة 1,400,000 متر مكعب، وفي محافظة المخواة سد وادي الأحسبة بسعة 11 مليون متر مكعب.