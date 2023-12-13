الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

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أمطار غزيرة وجريان للسيول والأدوية في الجوف (فيديو)

أمطار الجوف
سيول الجوف
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شهدت منطقة الجوف جريان العديد من الشعاب والأودية خلال اليومين الماضيين، في مشاهد خلابة جذبت عشاق الأجواء الممطرة والطبيعة للتنزه والتصوير، كما امتلأ عدد من السدود المخصصة لخزن وحصاد مياه الأمطار والاستفادة منها.اضافة اعلان

أمطار وسيول في الجوف


 وهطلت على المنطقة ومحافظاتها أمطار متوسطة إلى غزيرة شملت مدينة سكاكا والمحافظات والمراكز التابعة.
 وتتميز منطقة الجوف بالعديد من الجبال والمرتفعات والحرات منها: الرشراشية والحرة والبصيلة، وجبال طوقة ونعيج وغيرها، وهضبة الحماد، وهضبة الحجرة.
 كما تحتضن الجوف العديد من الأودية والشعاب من أشهرها وأطولها وادي السرحان الذي يبلغ طوله 180 كلم، وأودية الأعيلي وفجر والشويحطية والصفا وحصيدة وغيرها.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة, في حين يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

أمطار رعدية


كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان مصحوبة برياح نشطة, ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل والمرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.


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