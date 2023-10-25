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أمطار غزيرة وبروق تضيء سماء مكة المكرمة (فيديو)

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أمطار مكة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على مكة المكرمة، مساء اليوم الأربعاء.

أمطار غزيرة بمكةاضافة اعلان


ووثق مقطع فيديو حالة من التقلبات الجوية على أحياء مكة المكرمة، تمثلت في هطول أمطار غزيرة وبروق شديدة أضاءت سماء المنطقة.
ويتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد كثيف على عدد من المناطق.



أمطار وسيول بالطائف


وأظهرت مقاطع، فيديو هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في هدا الطائف، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، عن آخر تطورات الحالة المدارية لإعصار "تيج" وتأثيراته غير المباشرة على المملكة.

تأثيرات مباشرة


وتوقع على حسابه في منصة "إكس"، استمرار الأمطار على المنطقة الواقعة ما بين سلطنة عمان واليمن، وبشكل أكثر نواحي شرق اليمن وخاصة السواحل.

أمطار غزيرة ورياح نشطة وفيضانات


وأوضح أنه من المتوقع هطول أمطار من غزيرة إلى غزيرة جدًا مع رياح نشطة واحتمال فيضانات محلية في الأودية والمناطق.

تأثيرات العاصفة "تيج" على المملكة


في الوقت نفسه، كشف المركز الوطني للأرصاد أن الإعصار بدأ تأثيره بشكل غير مباشر على جنوب المملكة.

الإعصار المداري يدخل أجواء شرورة بنجران


وأكد أن محافظة شرورة بالمملكة قد شهدت هطول أمطار ونشاط الرياح السطحية، بالإضافة إلى أنه تم رصد تدفق السحب الركامية الرعدية، وذلك تأثيرًا بالعاصفة المدارية.



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