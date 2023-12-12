الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار غزيرة على مدينة جدة تعيق حركة المركبات

Screenshot_2023-12-12-22-16-20-27_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
الأمطار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

هطلت أمطار غزيرة اليوم على مدينة جدة فيما أعاقت المياه حركة سير المركبات 

 


غرق الشوارع بالمياهاضافة اعلان


وغرقت الشوارع بالمياه وحاولت السيارات تجنب الأماكن التي توجد بها أمطتى كثيفة ما أدى لحدوث حالة تكدس.

وتشهد جدة وعدد من مدن المملكة اليوم تساقطا مكثفا لمياه الأمطار.


عاجل.. "تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون الاحمر على منطقة مكة المكرمة، بسبب الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.


أمطار غزيرة وبرد 

وتشمل الحالة هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد وصواعق رعدية، تستمر حتى الساعة الخامسة فجرا من يوم غد الأربعاء، خاصة على الطائف.
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون الأصفر لأهالي منطقة الجوف بسبب توقعات بهطول أمطار تستمر حتى الثانية فجر يوم الأربعاء ، بمشيئة الله.

ضباب كثيف بالشرقية

كذلك أصدر المركز إنذارا باللون البرتقالي لأهالي المنطقة الشرقية، بسبب الضباب الكثيف والذي يحجب الرؤية حتى الساعة العاشرة من صباح غد الأربعاء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.



اقرأ أيضا

عاجل.. أهم 10.. أوامر ملكية عاجلة وقرار من النيابة بشأن مطلق النار على حيوان

تعيينات وإعفاءات.. صدور عدد من الأوامر الملكية

"الحج والعمرة" تكشف عن خطوات مهمة للتعامل مع المفقودات في المسجد الحرام

عاجل.. تنبيه من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق: أمطار غزيرة وسيول وبرد وضباب وصواعق رعدية

وزير الخارجية يلتقي المفوض السامي لشؤون اللاجئين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

Screenshot_2023-12-12-17-53-58-74_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12 7:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. إنقاذ ٣ أشخاص إثر حريق شب في شقة سكنية بجدة

أمطار جد 5:59 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة شمال شرق جدة

دوريات امنية - عسير - البيئة 9:48 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

في جدة وجازان .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

الأمن السعودي 9:34 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

في جدة والقصيم .. الإطاحة بمروجي السموم وعدد من المخالفين

اقرأ أيضا

امطار غزيرة على تبوك
8:41 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

"الوطني للأرصاد" يكشف كمية الأمطار المسجلة على تبوك .. وأعلى المناطق تأثرا

كلية الملك خالد العسكرية
8:05 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول لحملة الشهادة الجامعية

ضبط مهربي مخدرات
8:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. الإطاحة بمهربي "السموم" في عسير والجوف والكشف عن الكميات المضبوطة

الطقس - الامطار - امطار الرياض - ارشيفية
7:31 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

تعليم القنفذة: تعليق الدراسة الحضورية .. غداً الأربعاء

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

طريف برد
11:08 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. 6 درجات تحت الصفر.. لماذا "طريف" الأكثر برودة في المملكة منذ 30 عاماً؟

أهم 10
10:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. أوامر ملكية عاجلة وقرار من النيابة بشأن مطلق النار على حيوان

خادم الحرمين (11)
9:42 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

تعيينات وإعفاءات.. صدور عدد من الأوامر الملكية

خطبة الجمعة من المسجد الحرام
9:09 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

"الحج والعمرة" تكشف عن خطوات مهمة للتعامل مع المفقودات في المسجد الحرام

أمطار المملكة
9:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق: أمطار غزيرة وسيول وبرد وضباب وصواعق رعدية

ضبط مهربي مخدرات
8:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. الإطاحة بمهربي "السموم" في عسير والجوف والكشف عن الكميات المضبوطة