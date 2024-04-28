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أمطار غزيرة على محافظات جدة ورابغ وخليص والكامل.. حتى الواحدة من ظهر الغد

القصيم - امطار
أمطار
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة، مصحوبة بصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة، تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج.اضافة اعلان

أمطار غزيرة على جدة:


و تشمل تأثيراتها محافظات جدة ورابغ وخليص والكامل ومركز الشعيبة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الـ 11 مساء اليوم وتستمر حتى الـ 1 ظهر يوم غد.
فيما هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة, فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.. جعلها الله سُقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

أمطار على حفر الباطن والقصيم:


بينما  هطلت عصر اليوم، أمطارٌ متوسطة على محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، و لاتزال مستمرة في الهطول..جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
 وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني في المحافظة بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.
أيضا هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة، وعددًا من المحافظات، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة.

سيول وأمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق


بينما أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.
وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - المنطقة الشرقية، وتشمل "حفر الباطن".
2 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العيص".
3 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "العويقيلة وعرعر ورفحاء".
4 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع والوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما".
5 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وسميراء وموقق".
6 - منطقة عسير، وتشمل "الأمواه والعريت وبيشة وتثليث وطريب ".
7 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة وحريملاء ومرات وضرما والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطية بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".
8 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".

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