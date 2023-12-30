الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

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أمطار غزيرة على حائل .. والأرصاد تحذر: الأجواء مهيأة للمزيد

الطقس - الامطار - امطار - حائل - تبوك - الحدود الشمالية
أمطار حائل
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هطلت، اليوم، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل وبعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة - بمشيئة الله تعالى - مهيأةً لهطول المزيد من الأمطار خلال الساعات المقبلة.اضافة اعلان

توقعات الأرصاد


توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

سيول وبرد على الرياض والقصيم:


وتؤدي الحالة إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف ،الحدود الشمالية، الرياض ، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك.

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير و الباحة.
 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ويرتفع  الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويصل إلى مائج على الجزء الشمالي.

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