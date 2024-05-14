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أمطار غزيرة.. شاهد جريان السيل جنوب تربة شرق الطائف

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سيول تربة بالطائف
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جرت ظهر اليوم الثلاثاء، السيول كالأنهار، نتيجة استمرار تساقط الأمطار الغزيرة مع حبات البرد جنوب تربة بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.اضافة اعلان

السيول تُحوّل الأودية والشعاب لبحيرات

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل كيف جرت السيول المتدفقة كالأنهار مع هطول أمطار غزيرة بالطائف مصحوبة برياح نشطة على مناطق مختلفة من المملكة.


أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر

وحذر الدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة، مع أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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