أمطار غزيرة.. شاهد جريان السيل جنوب تربة شرق الطائف

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جرت ظهر اليوم الثلاثاء، السيول كالأنهار، نتيجة استمرار تساقط الأمطار الغزيرة مع حبات البرد جنوب تربة بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.





السيول تُحوّل الأودية والشعاب لبحيرات



أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول





شرق

الثلاثاء ٦ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

14 مايو 2024م

متابعة | عبيد مغيرق

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. pic.twitter.com/qEykFEPfeQ 📍سيل وادي الخمرة جنوب #تربة شرق #الطائف الثلاثاء ٦ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ14 مايو 2024ممتابعة | عبيد مغيرق May 14, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل كيف جرت السيول المتدفقة كالأنهار مع هطول أمطار غزيرة بالطائف مصحوبة برياح نشطة على مناطق مختلفة من المملكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.وحذر الدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة، مع أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.