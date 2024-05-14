أمطار غزيرة.. شاهد جريان السيل جنوب تربة شرق الطائف

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جرت
ظهر اليوم الثلاثاء، السيول كالأنهار، نتيجة استمرار تساقط الأمطار الغزيرة مع حبات البرد جنوب
تربة بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
السيول
تُحوّل الأودية والشعاب لبحيراتوأظهر
مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل كيف جرت السيول المتدفقة كالأنهار مع هطول
أمطار غزيرة بالطائف مصحوبة برياح نشطة على مناطق مختلفة من المملكة.
أمطار
رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح
نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
📍سيل وادي الخمرة جنوب #تربة— طقس (@tqqs) May 14, 2024
شرق #الطائف
الثلاثاء ٦ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
14 مايو 2024م
متابعة | عبيد مغيرق
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