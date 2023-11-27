الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

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أمطار على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية

هطول امطار وضباب
أمطار
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هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.اضافة اعلان
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة.

انخفاض درجات الحرارة على 4 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، وحائل.

سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق

كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

تكوّن الضباب على 7 مناطق

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر وارتفاع الموج

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.
وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط و خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر وارتفاع الموج

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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