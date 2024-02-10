السبت، 29 رجب 1445 ، 10 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار على الرياض وتساقط برد وجريان سيول في الباحة.. الأرصاد يواصل التنبيهات

أمطار غزيرة وسيول
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة الباحة اليوم، بمشيئة الله - تضمنت أمطارًا غزيرة وضبابًا كثيفًا, تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية 1 كم أو أقل، على مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى.اضافة اعلان

تساقط البرد وجريان السيول:

إضافة إلى تساقط البرد والريح الشديدة والصواعق الرعدية وجريان السيول ، كما شملت التنبيهات محافظات القطاع التهامي المخواة وقلوة والحجرة وفرعة غامد الزناد.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر إلى الساعة التاسعة مساءً .
من جانبها نبهت الجهات المعنية قائدي المركبات ومرتادي الطرق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وتجنب بطون الأودية ومجاري السيول في ظل هذه الأجواء التي تشهدها المنطقة حفاظًا على سلامتهم.

أمطار على الرياض

تشهد الرياض أجواء غائمة، تخللها أمطار خفيفة شملت أنحاء متفرقة من العاصمة.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

أمطار على مكة والمدينة:


وقبل ساعات توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
وتشمل الحالة  أجزاءً من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.
 كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، كما يتوقع تكوّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

اقرأ أيضا

أسعار العبوات وصلت 1300 ريال.. إقبال على مزاد الفقع بمهرجان الكمأة في سكاكا

عاجل.. إنذار أحمر على مكة وعدة مناطق.. وتحذيرات من الدفاع المدني

عاجل.. عرض لفترة محدودة.. توجيه من الصندوق العقاري لغير المتزوجين بشأن برامج التمويل المدعوم

أعماق مهولة.. تفاصيل جديدة صادمة لآخر يوم عن مسار مفقود بحر مستورة "حميد الظاهري"

عاجل..توقعات الطقس: أمطار غزيرة وزخات من البرد على 9 مناطق بالمملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الداخلية 2:00 م السبت، 13 يناير 2024

بيان عاجل.. الداخلية: ضبط (18538) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

طلاب المدارس 1:17 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. غدًا العودة للمدارس.. تعرف على موعد إجازة الفصل الدراسي الثالث

GDrBCjsXcAAwv48 1:03 ص السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. الدفاع المدني ينقذ 6 أشخاص بعد حريق بمنزلهم في المدينة

مواقيت الصلاة 12:50 ص السبت، 13 يناير 2024

السبت 1 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة