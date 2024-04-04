أمطار على الباحة وأملج مع انعدام الرؤية بسبب الضباب

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شَهِدَت منطقةُ الباحةِ - أمس الأربعاء- هطول أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ مع انعدام الرؤية بسبب الضباب بأجزاء بقطاع السراة ومنتزهاتها.



أمطار على مدينة الباحة وضواحيها:



أمطار على أملج:



بيان تحذيري لـ"الأرصاد" بشأن الحالة المناخية لربيع 2024



تحذيرات التوقعات الشهرية خلال ربيع 2024م



توقعات درجة الحرارة السطحية بـ إبريل ومايو



وشَمِلَت الأمطار أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات بلجرشي ، وبني حسن , والقرى , والمندق , والعقيق , والمخواة , وقلوة , وغامد الزناد , والحجرة , والمراكز التابعة لها ، وعددًا من منتزهاتها، سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرضُ.جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.كما هطلت, أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظة أملج، شملت مراكز شثاث ، والرويضات ، والشدخ .وفي وقت سابق، كشف المركز الوطني للأرصاد، عن معدلات هطول الأمطار على محطات الأرصاد المأهولة بالمملكة خلال فصل الربيع لشهري إبريل ومايو.وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن الحالة المطرية التي شهدتها مختلف محافظات ومناطق المملكة؛ تأتي متزامنة مع شهر إبريل الذي يعد - وفقًا للسجلات المناخية - من أكثر الأشهر غزارة بالأمطار.وأكد أن فرصة هطول الأمطار مازالت متوقعة على معظم أنحاء المملكة ما بين متوسطة إلى غزيرة؛ مصحوبة بظواهر جوية حادة، منها الرياح شديدة السرعة، وانخفاض مستوى الرؤية، وتكوُّن الضباب.ولفت مركز الأرصاد إلى أنه خلال شهري أبريل ومايو فقد هطلت أمطار أعلى مـن المعدل الطبيعي بفرصة حـدوث تصل إلى 60% على مناطق "جازان، عسـير، نجـران والأجـزاء الساحلية على وسـط وجنوب البحر الأحمـر"، وتمتـد التوقعات علـى أجـزاء مـن المناطـق "الباحة، الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل والشـرقية"، وذلـك بفرصـة حـدوث تصـل إلى نسـبة 50%، بينمـا تكون حـول معدلها على باقي المناطق.كما أن فرصة حـدوث هطول أمطار أعلى مـن المعـدل بنسـبة تصل إلى 50% على أجزاء مـن المناطق "المدينة المنورة، الشـرقية ونجران".1 - ارتفاع معدل الهطول الشهري في إبريل الذي يمثلّ قمة الهطول على المملكة مناخيًا.2 - حالات مطرية غزيرة شـديدة وشـديدة جـدًا مصاحبة للبـرد والرياح الهابطة، والتـي تتسـبب فـي حـدوث السـيول القوية والمفاجئة فـي شهر إبريل.3 - حـدوث حالات مطرية شـديدة الغـزارة وشـديدة جـدًا علـى المناطق "جازان، عسـير، الباحـة، مرتفعات مكة المكرمة، الرياض، القصيـم، نجران" خاصـة خال شهر إبريل.4 - ضـرورة المتابعة والالتـزام بالتوقعـات شـبه الفصلية، "لمـدة 14 يـومًا"، وتوقعـات الطقـس والإنذار المبكر مـن الحالات الجوية الشـديدة الصـادرة مـن المركز الوطني للأرصاد.1 - ارتفــاع فـي معـدل درجـات الحـرارة بفرصة حـدوث تصـل لنسـبة مـا بيـن 70 - 90% علـى جميــع مناطق المملكة.2 - يتوقـع مقـدار التغيـر ما بيـن نصـف درجة إلـى درجة علـى معظم مناطق المملكة، فيما عـدا "الحدود الشـمالية، الأجزاء الداخليـة مـن منطقـة تبـوك، الجـزء الشـمالي مـن المنطقـة الشـرقية، "تصـل إلـى درجـة ونصـف".3 - ارتفـاع في معـدل درجات الحـرارة السـطحية بفرصـة حـدوث تصـل لنسـبة مـا بيـن 70 - 90% علـى جميـع مناطـق المملكـة،4 - يتوقـع مقـدار التغيـر مـا بيـن درجـة إلـى درجـة ونصـف علـى جميع مناطـق المملكـة.5 - التوقـع بالتغيـر عــن المعـدل لدرجـات الحـرارة السـطحية خلال شـهر إبريـل.6 - التوقع بالتغير عن المعدل لدرجات الحرارة السطحية لشهر مايو 2024م.7 - تنبيهات درجة الحرارة السطحية الشهرية خلال ربيع عام 2024م.8 - التوقعـات الاحتمالية لدرجات الحرارة السـطحية تشـير إلى فرصـة حـدوث ارتفـاع فـي معـدل درجـات الحـرارة السـطحية لتصـل النسـبة مـا بيـن %80-70 علـى أغلـب مناطـق المملكـة.9 - ارتفـاع بمعـدل درجـة الحـرارة السـطحية حال الربيع يصـل إلـى درجـة ونصـف على معظـم مناطـق المملكـة.يُذكر أن مناطق المملكة الجنوبية، خاصة الباحة ومحافظاتها سجّلت أعلى كمية أمطار بمعدل حتى 75.2 ملم؛ خلال الحالة الماطرة التي تستمر حتى يوم السبت المقبل.كما يقوم المركز الوطني للأرصاد، ببث المعلومات على مدار الساعة، ولديه عدد كبير من الوسائط والمواقع الرسمية المتاحة.