أمطار جدة.. شاهد.قوة الأمطار على طريق الحرمين وحي النزهة

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بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختالفة من المملكة، تساقطت أمطار ليلية غزيرة على محافظة جدة وأنحاء متفرقة من مكة المكرمة.



تساقط أمطار غزيرة على جدة



أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض حي النزهة وطريق الحرمين في جدة لأمطار غزيرة مع أجواء باردة.وفي آخر تقرير له عن حالة الطقس توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.