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أمطار جدة.. شاهد.قوة الأمطار على طريق الحرمين وحي النزهة

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أمطار جدة
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بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختالفة من المملكة، تساقطت أمطار ليلية غزيرة على محافظة جدة وأنحاء متفرقة من مكة المكرمة.اضافة اعلان


تساقط أمطار غزيرة على جدة

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض حي النزهة وطريق الحرمين في جدة لأمطار غزيرة مع أجواء باردة.

أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول

وفي آخر تقرير له عن حالة الطقس توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.


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