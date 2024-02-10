أمطار جدة.. شاهد.قوة الأمطار على طريق الحرمين وحي النزهة

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختالفة من المملكة، تساقطت أمطار ليلية غزيرة
على محافظة جدة وأنحاء متفرقة من مكة المكرمة.
امطار طريق الحرمين #جدة_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) February 9, 2024
من ابو عبدالعزيز pic.twitter.com/r12GeeGlLe
تساقط
أمطار غزيرة على جدة وأظهر
مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض حي النزهة وطريق الحرمين
في جدة لأمطار غزيرة مع أجواء باردة.
بداية الامطار شمال غرب #جدة حي النزهه الان pic.twitter.com/5QuXK7KKU4— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) February 9, 2024
أمطار
رعدية غزيرة مع جريان السيولوفي آخر تقرير له عن حالة الطقس توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد
على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
امطار جدة_الان#طقس_الغربية pic.twitter.com/rYbxJjs4XF— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) February 9, 2024
الدفاع
المدني يدعو إلى الحيطة والحذرفيما
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن
آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم
السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.
امطار متوسطه على حي السلامه #جدة_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) February 9, 2024
منقول... pic.twitter.com/Z7pkDjcAz5