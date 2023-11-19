أمطار جدة.. الدفاع المدني يطلب من السكان تحريك سياراتهم وجعلها في أماكن مرتفعة

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نتيجة السيول الجارية والأمطار الغزيرة المستمرة، طالب الدفاع
المدني من سكان أحياء جدة تحريك سياراتهم وجعلها في أماكن مرتفعة.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كميات الأمطار التي أدت لجريان السيول في الألفية بجوار حي الأجاويد جنوب جدة.
حالة مطرية غزيرةوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
الالفيه بجوار حي الاجاويد جنوب #جدة👇— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) November 18, 2023
الدفاع المدني يطلب من سكان الحي تحريك سياراتهم وجعلها في أماكن مرتفعة pic.twitter.com/OETygP0Fo9