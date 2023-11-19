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أمطار جدة.. الدفاع المدني يطلب من السكان تحريك سياراتهم وجعلها في أماكن مرتفعة

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حي الألفية في جدة
أ أ
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نتيجة السيول الجارية والأمطار الغزيرة المستمرة، طالب الدفاع المدني من سكان أحياء جدة تحريك سياراتهم وجعلها في أماكن مرتفعة.اضافة اعلان
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كميات الأمطار التي أدت لجريان السيول في الألفية بجوار حي الأجاويد جنوب جدة.

حالة مطرية غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 11 منطقة

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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