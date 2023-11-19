أمطار جدة.. الدفاع المدني يطلب من السكان تحريك سياراتهم وجعلها في أماكن مرتفعة

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نتيجة السيول الجارية والأمطار الغزيرة المستمرة، طالب الدفاع المدني من سكان أحياء جدة تحريك سياراتهم وجعلها في أماكن مرتفعة. اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كميات الأمطار التي أدت لجريان السيول في الألفية بجوار حي الأجاويد جنوب جدة.





حالة مطرية غزيرة





الدفاع المدني يطلب من سكان الحي تحريك سياراتهم وجعلها في أماكن مرتفعة الالفيه بجوار حي الاجاويد جنوب #جدة الدفاع المدني يطلب من سكان الحي تحريك سياراتهم وجعلها في أماكن مرتفعة pic.twitter.com/OETygP0Fo9 November 18, 2023

أمطار وسيول على 11 منطقة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.