أمطار تبوك.. شاهد قوة العصف المطري والسيول بالوجه وأملج

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بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت صباح اليوم الثلاثاء، السيول، واجتاحت محافظات الوجه وأملج إثر العصف المطري الغزير على منطقة تبوك وسواحلها. اضافة اعلان



أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطق



انخفاض في درجات الحرارة





سيول القليبه شرق

الثلاثاء ٢٨ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

12 ديسمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/nSAD8hGPbK 📍فيديوسيول القليبه شرق #تبوك الثلاثاء ٢٨ جمادى الأول ١٤٤٥هـ12 ديسمبر 2023 م December 12, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة بمحافظات تبوك خاصة الوجه وأملج وسط حالة مطرية قوية مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.ويلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.