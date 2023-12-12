أمطار تبوك.. شاهد قوة العصف المطري والسيول بالوجه وأملج

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بالتزامن
مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت صباح اليوم الثلاثاء، السيول، واجتاحت
محافظات الوجه وأملج إثر العصف المطري الغزير على منطقة تبوك وسواحلها.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة بمحافظات تبوك خاصة الوجه وأملج وسط حالة مطرية قوية مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية.امطار المنجور جنوب شرق #الوجه الان س ٩.٠٠ ص الثلاثاء ٢٨ جمادأول ١٤٤٥ جنوب #تبوك— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 12, 2023
عضو المجموعة ابوهلا الحربي pic.twitter.com/sQoz3Oh0S2
أمطار
رعدية وجريان السيول على هذه المناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
امطار غرب اابلاطة طريق #الوجه #العلا الان س ٧.٤٥ ص الثلاثاء ٢٨ جمأول ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 12, 2023
عضوالمجموعة هديب الشام أبوخالدالعنزي pic.twitter.com/yb3DBjJkVm
انخفاض
في درجات الحرارةويلي
ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.
📍فيديو— طقس (@tqqs) December 12, 2023
سيول القليبه شرق #تبوك
الثلاثاء ٢٨ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
12 ديسمبر 2023 م
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الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على
معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح
وهطول الأمطار.
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