أمطار المدينة.. غزيرة رعدية على المسجد النبوي والمحافظات

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن استمرار هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. اضافة اعلان





أمطار المدينة المنورة.. رعدية وغزيرة



هطول الأمطار على محافظات المدينة المنورة



7 تغيرات مناخية بسبب أمطار المدينة



أمطار المسجد النبوي





حركة الرياح على البحر الأحمر



وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، الإنذار الأحمر من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، مصحوبة بالعديد من التغيرات المناخية.وأوضح المركز أن الأمطار تهطل على محافظات المدينة المنورة، العيص، وخيبر، وينبع، والحناكية، والعلا، وبدر، ومركز الرايس، ووادي الفرع، والمهد.وبين أن الحالة بدأت أمس الثلاثاء الساعة 7 مساءً، وتستمر اليوم الأربعاء حتى الساعة 6 مساءً.وأضاف المركز ان هذه الحالة تشمل 7 تغيرات مناخية على منطقة المدينة المنورة، وهي:1 - سقوط أمطار غزيرة.2 - رياح شديدة السرعة.3 - انعدام في مدى الرؤية الأفقية.4 - تساقط البرد.5 - جريان السيول.6 - ارتفاع الأمواج.7 - صواعق رعدية.ووثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد سقوط الأمطار، على المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، بالعديد من مقاطع الفيديو.وأظهرت الفيديوهات، هطول أمطار الخير على المسجد النبوي في أجواء إيمانية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب.