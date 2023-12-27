الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار المدينة.. غزيرة رعدية على المسجد النبوي والمحافظات

امطار المدينة
أمطار المدينة المنورة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن استمرار هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.اضافة اعلان

أمطار المدينة المنورة.. رعدية وغزيرة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، الإنذار الأحمر من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، مصحوبة بالعديد من التغيرات المناخية.

هطول الأمطار على محافظات المدينة المنورة

وأوضح المركز أن الأمطار تهطل على محافظات المدينة المنورة، العيص، وخيبر، وينبع، والحناكية، والعلا، وبدر، ومركز الرايس، ووادي الفرع، والمهد.
وبين أن الحالة بدأت أمس الثلاثاء الساعة 7 مساءً، وتستمر اليوم الأربعاء حتى الساعة 6 مساءً.

7 تغيرات مناخية بسبب أمطار المدينة

وأضاف المركز ان هذه الحالة تشمل 7 تغيرات مناخية على منطقة المدينة المنورة، وهي:
1 - سقوط أمطار غزيرة.
2 - رياح شديدة السرعة.
3 - انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
4 - تساقط البرد.
5 - جريان السيول.
6 - ارتفاع الأمواج.
7 - صواعق رعدية.

أمطار المسجد النبوي

ووثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد سقوط الأمطار، على المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، بالعديد من مقاطع الفيديو.
وأظهرت الفيديوهات، هطول أمطار الخير على المسجد النبوي في أجواء إيمانية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.


حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

اقرأ أيضا

عاجل.. أمطار رعدية وسيول على مكة والمدينة والرياض ومعظم المناطق

عاجل.. 4 حالات تتيح لمدير المدرسة تعليق الدراسة الحضورية

عاجل.. إنذار أحمر وتغيرات مناخية وتأجيل الدراسة اليوم بسبب أمطار المدينة (فيديو)

"الزكاة": 3 غرامات تتعلق بضريبة الدخل للمنشآت الأجنبية

الأربعاء 14 جمادى الآخرة.. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب بالرياض

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المسجد النبوي 5:59 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

المسجد النبوي يستقبل أكثر من 5 ملايين مصلٍّ وزائرٍ خلال الأسبوع الأول من جمادى الثاني

879ه 7:01 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

أجواء إيمانية.. شاهد أمطار الرحمة تتساقط على المسجد النبوي

الشيخ عبدالرحمن البعيجان 2:56 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

خطيب الجمعة من المسجد النبوي: آمنوا بالقضاء والقدر ولا تجزعوا

أمطار المسجد النبوي 7:05 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

المسجد النبوي تحت زخات المطر.. دعوات وابتهالات وأجواء إيمانية (فيديو)

اقرأ أيضا

التامينات - تسجيل
1:11 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

هل يمكن إضافة المشتركين في التأمينات أون لاين؟

سفارة المملكة في أوغندا
1:09 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. بدء تطبيق إعفاء المواطنين من تأشيرة السفر إلى تركيا

مساند
12:13 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

مساند تحدد 5 عوامل لقيمة التأمين على عقود العمالة

الطقس - الامطار - امطار الجوف - سكاكا
11:43 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

لسكان الجوف.. الدفاع المدني يدعو لتوخي الحيطة والحذر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الراتب - ريال 0 عملة
9:13 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. اليوم صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر (رابط الاستعلام عن الراتب)

أمطار المدينة المنورة
8:39 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس اليوم

تنزيل
8:21 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. "المراجعين والمحاسبين" تُحيل عددًا من الأشخاص للنيابة

هاكرز
7:36 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

أبرز طرق الاحتيال لاختراق الحسابات البنكية.. تعرف عليها

أمطار المملكة
7:19 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار رعدية وسيول على مكة والمدينة والرياض ومعظم المناطق

تعليق الدراسة الحضورية
6:31 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. 4 حالات تتيح لمدير المدرسة تعليق الدراسة الحضورية