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صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار المدينة.. شاهد كيف حولت السيول العيص لأنهار جارية؟

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سيول العيض
أ أ
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حولت مياه الأمطار الغزيرة المتساقطة اليوم على غرب المدينة، محافظة العيص إلى أنهار جارية وبحيرات في مشهد يسر النفوس.
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سيول وأمطار على العيص بالمدينة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت العيص وغرب منطقة المدينة للسيول جارية وتساقط كميات غزيرة من الأمطار.

سحب ممطرة ورياح متربة
يأتي هذا في وقت توقع فيه المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مستمرة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.





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