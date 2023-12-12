أمطار المدينة.. شاهد قوة سيول وادي أبو شكير شمال ينبع

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بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت صباح اليوم السيول كالأنهار في وادي أبو شكير بمحافظة ينبع نتيجة غزارة الأمطار المتساقطة على منطقة المدينة المنورة. اضافة اعلان





سيول قوية في وادي ابوشكير

شمال

الثلاثاء ٢٨ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

12 ديسمبر 2023 م

📸 سند السلمي

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. pic.twitter.com/eMRn30wv96 📍شاهدسيول قوية في وادي ابوشكيرشمال #ينبع_الآن الثلاثاء ٢٨ جمادى الأول ١٤٤٥هـ12 ديسمبر 2023 م📸 سند السلمي December 12, 2023

أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطق



انخفاض في درجات الحرارة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة في وادي أبو شكير بينبع بعد أمطار غزيرة على المدينة، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة "تشمل الأجزاء الساحلية منها"، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.ويلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.