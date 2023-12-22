أمطار المدينة.. شاهد سيول واسط ينبع النخل شمال محافظة بدر

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت اليوم الجمعة، السيول
نتيجة هطول أمطار غزيرة على طريق واسط ينبع النخل شمال محافظة بدر بمنطقة المدينة
المنورة.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول على طريق واسط ينبع النخل شمال محافظة بدر نتيجة أمطار رعدية ورياح نشطة.
أمطار
رعدية غزيرة وجريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار.
حالة
مطرية مع رياح نشطة على هذه المناطقوأوضح
أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل،
تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية في
حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم
مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول
الأمطار.
📍فيديو— طقس (@tqqs) December 22, 2023
سيول طريق واسط ينبع النخل شمال محافظة بدر #المدينه_المنورة
الجمعة ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
22 ديسمبر 2023 م
من | فهد الطهيفاني
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