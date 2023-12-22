أمطار المدينة.. شاهد سيول واسط ينبع النخل شمال محافظة بدر

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بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت اليوم الجمعة، السيول نتيجة هطول أمطار غزيرة على طريق واسط ينبع النخل شمال محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة. اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول على طريق واسط ينبع النخل شمال محافظة بدر نتيجة أمطار رعدية ورياح نشطة.





أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول



حالة مطرية مع رياح نشطة على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





سيول طريق واسط ينبع النخل شمال محافظة بدر

الجمعة ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

22 ديسمبر 2023 م

من | فهد الطهيفاني

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. pic.twitter.com/X2AzOfdbLr 📍فيديوسيول طريق واسط ينبع النخل شمال محافظة بدر #المدينه_المنورة الجمعة ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ22 ديسمبر 2023 ممن | فهد الطهيفاني December 22, 2023

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.