الجمعة، 09 جمادى الثانية 1445 ، 22 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار المدينة.. شاهد سيول واسط ينبع النخل شمال محافظة بدر

ع88
سيول وأمطار المدينة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت اليوم الجمعة، السيول نتيجة هطول أمطار غزيرة على طريق واسط ينبع النخل شمال محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة.اضافة اعلان
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول على طريق واسط ينبع النخل شمال محافظة بدر نتيجة أمطار رعدية ورياح نشطة.

أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

حالة مطرية مع رياح نشطة على هذه المناطق

وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


اقرأ أيضا

بيان عاجل من سفارة المملكة في براغ حول واقعة إطلاق النار

خطيب الجمعة من المسجد النبوي: آمنوا بالقضاء والقدر ولا تجزعوا

الجمارك تحبط محاولتي تهريب 117 ألف حبة كبتاجون و6 آلاف جرام من الشبو "فيديو"

الزعاق: اليوم الجمعة أقصر نهار وأطول ليلة في السنة على الإطلاق

"الملك سعود" تتصدر التصنيف العربي للجامعات 2023

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GBIIvtMWEAA1pfK 2:04 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

أمطار المدينة.. مشاهد تاريخية لسيول ينبع النخل

التقاط 9:52 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عصف مطري غزير.. شاهد السيول تقطع الطريق بين ينبع البحر والنخل

images 9:24 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

استعدادًا للأمطار.. أمانة العاصمة المقدسة ترفع درجة الطوارئ وتُحذر

6867867 7:56 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

أمطار مكة.. شاهد ماذا فعلت السيول بجبل النور؟

اقرأ أيضا

قنصلية المملكة في سيدني
10:04 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من قنصلية المملكة في أستراليا ودعوة للاتصال في حالات الطوارئ

أمطار المملكة
9:29 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. سيول ورياح متربة على مكة والمدينة وهذه المناطق

أمطار المملكة
3:00 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة: أمطار وسيول وصواعق تستمر لساعات

2023-12-22_01-50-54
2:42 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

وزير الدفاع يستعرض مع نظيره البريطاني الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

العالم فى اسبوع
6:13 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

العالم في أسبوع.. تحويل الدراسة عن بعد في هذه الحالات ومميزات منصة تأشيرة السعودية

الاحوال المدنية
6:06 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من "الموارد البشرية" بخصوص وظائف الأحوال المدنية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:03 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. التأمينات توضح خطوات التسجيل في خدمة الإعفاء من غرامات التأخير

المرور1
4:02 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من "المرور" لتجنب غرامة 2000 ريال

براغ التشيك
3:18 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

بيان عاجل من سفارة المملكة في براغ حول واقعة إطلاق النار

سوق السيارات المستعملة
1:01 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. بالتفصيل.. طريقة حساب جمارك السيارات المستعملة وشروط استيراد سيارة 1445