أمطار المدينة.. شاهد السيول تجري أنهارًا ما بين الأكحل ووادي الفرع

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، جرت صباح اليوم الخميس، السيول كالأنهار بين الأكحل ووادي الفرع، نتيجة تساقط أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة. اضافة اعلان





جريان السيول بين الأكحل ووادي الفرع بالمدينة



أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطق



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول القوية بمنطقة المدينة إثر غزارة الأمطار بين الأكحل ووادي الفرع.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.





سيول قوية مابين الاكحل و وادي الفرع جنوب

الخميس ١٥ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

28 ديسمبر 2023 م

رصد | وائل الحتيرشي

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. pic.twitter.com/xDEN7Xenb3 📍فيديوسيول قوية مابين الاكحل و وادي الفرع جنوب #المدينة_المنورة الخميس ١٥ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ28 ديسمبر 2023 مرصد | وائل الحتيرشي December 28, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.