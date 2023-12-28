أمطار المدينة.. شاهد السيول تجري أنهارًا ما بين الأكحل ووادي الفرع

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، جرت صباح اليوم الخميس، السيول
كالأنهار بين الأكحل ووادي الفرع، نتيجة تساقط أمطار غزيرة على منطقة المدينة
المنورة.
جريان
السيول بين الأكحل ووادي الفرع بالمدينةوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول القوية
بمنطقة المدينة إثر غزارة الأمطار بين الأكحل ووادي الفرع.
فيضان سد وادي الفرع جنوب #المدينه_الان صباح الخميس ١٥ جماداخر ١٤٤٥ #امطار_المدينه pic.twitter.com/UuUGQVU9RA— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 28, 2023
أمطار
رعدية وجريان السيول على هذه المناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
📍فيديو— طقس (@tqqs) December 28, 2023
سيول قوية مابين الاكحل و وادي الفرع جنوب #المدينة_المنورة
الخميس ١٥ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
28 ديسمبر 2023 م
رصد | وائل الحتيرشي
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