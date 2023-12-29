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أمطار القصيم.. شاهد سيول ليلية تجري أنهارًا بين القرين والدليمية

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سيول القصيم
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، جرت السيول الليلة بقوة ما بين القرين والدليمية نتيجة أمطار غزيرة على منطقة القصيم.

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 سيول ليلية تجري أنهارًا بين القرين والدليمية بالقصيم

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول كالأنهار ما بين القرين والدليمية بالقصيم، إثر هطول أمطار غزيرة.

أمطار رعدية وسيول على مكة والرياض

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار رعدية وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

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