أمطار القصيم.. شاهد سيول ليلية تجري أنهارًا بين القرين والدليمية

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، جرت السيول الليلة بقوة ما بين القرين والدليمية نتيجة أمطار غزيرة على منطقة القصيم.

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سيول ليلية تجري أنهارًا بين القرين والدليمية بالقصيم



أمطار رعدية وسيول على مكة والرياض



أمطار رعدية وسيول على 8 مناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول كالأنهار ما بين القرين والدليمية بالقصيم، إثر هطول أمطار غزيرة.في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.