أمطار القصيم.. شاهد سيول ليلية تجري أنهارًا بين القرين والدليمية

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية المستمرة على مناطق المملكة، جرت السيول الليلة بقوة ما بين القرين والدليمية نتيجة أمطار غزيرة على منطقة القصيم.
سيول ليلية تجري أنهارًا بين القرين والدليمية بالقصيموأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول كالأنهار ما
بين القرين والدليمية بالقصيم، إثر هطول أمطار غزيرة.
سيول ما بين القرين والدليمية غرب #القصيم الان— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 29, 2023
الجمعة ١٦ جماداخر ١٤٤٥ #امطار_القصيم
عضو المجموعة مخاوي الشيبان حمدالسحيباني pic.twitter.com/Jsn9ft4bg8
أمطار
رعدية وسيول على مكة والرياض في
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
أمطار
رعدية وسيول على 8 مناطقوأوضح
المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على
أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض،
الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.
لحظة وصول ولسان وادي النسا شمال دخنة جنوب #الرس الان س ٨.٤٥ م الجمعة ١٦ جماداخر ١٤٤٥ #القصيم #امطار_القصيم— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 29, 2023
عضوالمجموعة مطرسهيل أبونايف العقل pic.twitter.com/6JEiNN87gt