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أمطار الرياض.. مشاهد خيالية لقوة وانتشار بردية أوضاخ غرب الدوادمي

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بردية الدوادمي
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، تكونت منذ أمس وحتى اليوم الأحد، بردات كثيفة غطت وانتشرت في مساحات واسعة مع هطول أمطار غزيرة بالدوادمي بمنطقة الرياض.اضافة اعلان

قوة وانتشار بردية أوضاخ غرب الدوادمي

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عل مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظات الدوادمي وشقراء ومرات في الرياض لبرديات قوية وسيول جارية مع حالة مطرية مستمرة

أمطار رعدية غزيرة وزخات البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.

جريان السيول بمناطق مختلفة من المملكة

وأضاف أن الحالة المطرية تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، نجران، جازان، تبوك.


رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

 في حين تنشط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الجوف، تبوك، الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين القادم، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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