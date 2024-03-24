أمطار الرياض.. مشاهد خيالية لقوة وانتشار بردية أوضاخ غرب الدوادمي

أ أ
استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، تكونت منذ أمس وحتى اليوم الأحد،
بردات كثيفة غطت وانتشرت في مساحات واسعة مع هطول أمطار غزيرة بالدوادمي بمنطقة
الرياض.
قوة
وانتشار بردية أوضاخ غرب الدوادميوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها عل مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظات الدوادمي وشقراء ومرات في الرياض
لبرديات قوية وسيول جارية مع حالة مطرية مستمرة
أمطار
رعدية غزيرة وزخات البردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى
غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.
🔴 مشاهد خيالية لبردية اوضاخ— طقس (@tqqs) March 23, 2024
شمال نفي شمال غرب #الدوادمي
السبت ١٣ #رمضان ١٤٤٥هـ
23 مـــارس 2024م
.
. pic.twitter.com/CHSROjODkF
جريان
السيول بمناطق مختلفة من المملكةوأضاف
أن الحالة المطرية تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود
الشمالية، الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى
متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، نجران، جازان، تبوك.
رياح
سطحية مثيرة للأتربة والغبار في حين تنشط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار
قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم،
الجوف، تبوك، الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة.
🔴— طقس (@tqqs) March 23, 2024
شاهد
كثافة البرد في #الرياض_الان
السبت ١٣ #رمضان ١٤٤٥هـ
23 مـــارس 2024م
.
. pic.twitter.com/lWQShd4PWc