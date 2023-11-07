أمطار الرياض.. مشاهد جوية للسيول وهي تعانق الرمال الذهبية

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استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، جرت اليوم
السيول التي ملأت روضة أم الذيابة وعانقت رمال الهماء الذهبية بالأرطاوية في
الرياض.
سيول أم الذيابة تعانق الرمال بالأرطاوية
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد جوية جميلة
لروضة ام_الذيابه وهي تفيض بالسيول لتعانق رمال الدهناء الذهبية شمال شرق الارطاوية.
📹 مشاهد جوية جميلة لروضة ام_الذيابه وهي تفيض بالسيول لتعانق رمال الدهناء الذهبية.— طقس (@tqqs) November 7, 2023
شمال شرق الارطاوية
الأحد ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
5 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
من | عبدالله البرغش
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أمطار وسيول على الرياض ومكة و4 مناطق
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
أمطار وسيول على 6 مناطق
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة
برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد
إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 7, 2023
سيل وادي نساح
جنوب #الرياض
الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
6 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
من | عبدالله المفرج
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