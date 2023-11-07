أمطار الرياض.. مشاهد جوية للسيول وهي تعانق الرمال الذهبية

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استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، جرت اليوم السيول التي ملأت روضة أم الذيابة وعانقت رمال الهماء الذهبية بالأرطاوية في الرياض. اضافة اعلان





سيول أم الذيابة تعانق الرمال بالأرطاوية





شمال شرق الارطاوية

الأحد ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

5 نوفمبر 2023 م

من | عبدالله البرغش

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. pic.twitter.com/qoxVfJTitN 📹 مشاهد جوية جميلة لروضة ام_الذيابه وهي تفيض بالسيول لتعانق رمال الدهناء الذهبية.شمال شرق الارطاويةالأحد ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ5 نوفمبر 2023 م #وسم_1445 من | عبدالله البرغش November 7, 2023

أمطار وسيول على 6 مناطق





سيل وادي نساح

جنوب

الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

6 نوفمبر 2023 م

من | عبدالله المفرج

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. pic.twitter.com/OrvARDKKI5 🔴 فيديوسيل وادي نساحجنوب #الرياض الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ6 نوفمبر 2023 م #وسم_1445 من | عبدالله المفرج November 7, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد جوية جميلة لروضة ام_الذيابه وهي تفيض بالسيول لتعانق رمال الدهناء الذهبية شمال شرق الارطاوية.أمطار وسيول على الرياض ومكة و4 مناطقوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.