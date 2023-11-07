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أمطار الرياض.. مشاهد جوية للسيول وهي تعانق الرمال الذهبية

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سيول أم الذيابة بالرياض
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استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، جرت اليوم السيول التي ملأت روضة أم الذيابة وعانقت رمال الهماء الذهبية بالأرطاوية في الرياض.اضافة اعلان

سيول أم الذيابة  تعانق الرمال بالأرطاوية

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد جوية جميلة لروضة ام_الذيابه وهي تفيض بالسيول لتعانق رمال الدهناء الذهبية شمال شرق الارطاوية.

أمطار وسيول على الرياض ومكة و4 مناطق
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 6 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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