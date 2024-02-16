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أمطار الرياض.. شاهد ماذا فعلت الأمطار الغزيرة بحي لبن؟

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أمطار حي لبن
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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت أحياء الرياض مساء اليوم أمطار رعدية غزيرة.اضافة اعلان

رياح قوية مع عصف الأمطار على شقراء بالرياض

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة الأمطار مع الرياح الشديدة القوية التي أغمرت حي لبن بالرياض.


أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

انخفاض ملموس في درجات الحرارة

 في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، مع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز – علقان".


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار

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