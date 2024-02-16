أمطار الرياض.. شاهد ماذا فعلت الأمطار الغزيرة بحي لبن؟

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استمرارًا
للتقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت أحياء
الرياض مساء اليوم أمطار رعدية غزيرة.
رياح
قوية مع عصف الأمطار على شقراء بالرياضوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة الأمطار مع الرياح
الشديدة القوية التي أغمرت حي لبن بالرياض.
أمطار
ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبارفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، القصيم ، الرياض ،
الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
امطار غزيرة مع حبات من البرد حي لبن ب #الرياض_الان بعد صلاة عشاء الجمعة ٦ شعبان ١٤٤٥ #الرياض #امطار_الرياض pic.twitter.com/B6Ntvx9Fn6— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) February 16, 2024