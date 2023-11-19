الأحد، 05 جمادى الأولى 1445 ، 19 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار الرياض.. شاهد السيول ترسم شجرة متشعبة الأغصان في الأرطاوية

7667979
سيول الأرطاوية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية على الرياض، جرت اليوم السيول كالأنهار بالأرطاوية نتيجة أمطار الرياض الغزيرة.اضافة اعلان


وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة ورسمت شجرة متفرعة بالأودية وشعاب الأرطاوية.

أمطار وسيول على 11 منطقة

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.








اقرأ أيضا

ف677
9:33 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

أنهار جارية.. شاهد السيول تملأ الوديان في المجمعة والزلفي بالرياض

67867
9:10 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

تحذيرات من الساعات القادمة.. شاهد حالة مطرية غزيرة على رابغ وجدة

شوري
8:59 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

تقارير اقتصادية على طاولة نقاشات "الشورى" غدًا

565ى
8:45 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

شاهد.. ماذا فعلت كتل البرد بالطريق السريع "حائل _ القصيم"؟

اقرأ أيضا

"الشؤون الإسلامية" تشارك في المؤتمر الدولي الـ 36 لمسلمي أمريكا اللاتينية

أمطار جدة.. الدفاع المدني يطلب من السكان تحريك سياراتهم وجعلها في أماكن مرتفعة

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة و8 مناطق

عاجل.. 5 شروط لرفع قضايا الإخلاء على المُستأجر بمحاكم التنفيذ

عاجل.. "البلدية" تصدر ضوابط الفعاليات والأسواق الموسمية بالمملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ف677 9:33 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

أنهار جارية.. شاهد السيول تملأ الوديان في المجمعة والزلفي بالرياض

F91FcKAWoAAavmw 11:01 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

صور وفيديو.. شاهد غزارة أمطار الزلفي والسيول بالرياض

7897899 3:49 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

لا يُصدق.. شاهد السيول تجرف سيارة بركابها في وادي منسا بمكة

Capture 3:11 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

تحذير عاجل.. الأمطار تدفع أمانة العاصمة المقدسة لرفع جاهزيتها

اقرأ أيضا

امطار تبوك
2:41 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرًا على تبوك: أمطار وصواعق رعدية

المركز الوطني للأرصاد
12:10 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

الأرصاد يحذر من تقلبات جوية على هذه المنطقة: أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية

مواقيت الصلاة
12:06 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل .. مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. 12 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والمغرب في بريدة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
11:10 م السبت، 18 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من الأمن العام بشأن طريقة شائعة للنصب والاحتيال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الراتب - ريال 0 عملة
10:09 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. بالأرقام.. تعرف على أقصى مبلغ للجمع بين المعاش والدخل من العمل

الحزام الناري
9:45 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. قبل أن يتطور إلى مرض خطير.. أماكن الحصول على لقاح الحزام الناري

ايلون ماسك1
9:30 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

"لقد قلتُ الحقيقة الفعلية".. عقاب جماعي على "إيلون ماسك" لهذا السبب

شوري
8:59 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

تقارير اقتصادية على طاولة نقاشات "الشورى" غدًا

الضمان الاجتماعي المطور
8:07 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. شرط منح المطلقة التي ليس لديها أبناء معاش الضمان الاجتماعي

أمطار المملكة
7:17 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة و8 مناطق