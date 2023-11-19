أمطار الرياض.. شاهد السيول ترسم شجرة متشعبة الأغصان في الأرطاوية

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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية على الرياض، جرت اليوم السيول كالأنهار بالأرطاوية نتيجة أمطار الرياض الغزيرة. اضافة اعلان





شمال غرب الارطاوية

الأحد ٥ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

19 نوفمبر 2023 م

متابعة | ماجد العتيق

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. pic.twitter.com/8yCbs24ZQE 🌧️ سيول شعيب بقر جنوب جرابشمال غرب الارطاويةالأحد ٥ جمادى الأول ١٤٤٥هـ19 نوفمبر 2023 م #وسم_1445 متابعة | ماجد العتيق November 19, 2023

أمطار وسيول على 11 منطقة





الأحد ٥ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

19 نوفمبر 2023 م

متابعة | عبدالعزيز ال معدي

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. pic.twitter.com/SBhq7hOizH 🌧️ سيول النغيق شمال الأرطاويةالأحد ٥ جمادى الأول ١٤٤٥هـ19 نوفمبر 2023 م #وسم_1445 متابعة | عبدالعزيز ال معدي November 19, 2023



الأحد ٥ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

19 نوفمبر 2023 م

متابعة | ابوعبدالله الفيصل

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. pic.twitter.com/4lO4KY4gfn 🌧️ سيول شعيب ابوحسك طريق جراب شمال غرب الارطاويةالأحد ٥ جمادى الأول ١٤٤٥هـ19 نوفمبر 2023 م #وسم_1445 متابعة | ابوعبدالله الفيصل November 19, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة ورسمت شجرة متفرعة بالأودية وشعاب الأرطاوية.في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.