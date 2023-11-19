أمطار الرياض.. شاهد السيول ترسم شجرة متشعبة الأغصان في الأرطاوية

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استمرارًا
للتقلبات الجوية والحالة المطرية على الرياض، جرت اليوم السيول كالأنهار بالأرطاوية
نتيجة أمطار الرياض الغزيرة.
🌧️ سيول شعيب بقر جنوب جراب— طقس (@tqqs) November 19, 2023
شمال غرب الارطاوية
الأحد ٥ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
19 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
متابعة | ماجد العتيق
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وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة ورسمت شجرة متفرعة بالأودية وشعاب الأرطاوية.
أمطار وسيول على 11 منطقةفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
🌧️ سيول النغيق شمال الأرطاوية— طقس (@tqqs) November 19, 2023
الأحد ٥ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
19 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
متابعة | عبدالعزيز ال معدي
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وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية.
🌧️ سيول شعيب ابوحسك طريق جراب شمال غرب الارطاوية— طقس (@tqqs) November 19, 2023
الأحد ٥ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
19 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
متابعة | ابوعبدالله الفيصل
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