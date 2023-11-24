أمطار الرياض.. استمرار الهطول على الشرفة جنوب الدوادمي

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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي
تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم كميات غزيرة من الأمطار على الشرفة
بعروي جنوب محافظة الدوادمي بالرياض.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الشرفة بالدوادمي لأمطار غزيرة وتناثر حبات البرد.
أمطار وسيول وضباب على 7 مناطق
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز
الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
الشرفه شمال عروى جنوب #الدوادمي الان مغرب الجمعة ١٠ جمادأول ١٤٤٥ pic.twitter.com/sFfbJ6pjOR— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) November 24, 2023